Має розвалитися увесь Іран: чи можна зупинити виробництво дронів "Shahed"

У ніч на 28 травня Україна пережила 14-ту повітряну атаку росіян з початку травня. Найбільше дісталося Києву. По столиці у декілька хвиль випустили 54 дрони-камікадзе типу "Shahed-136/131", які виготовляє Іран і постачає Росії. Виробництво дронів можна зменшити, але зупинити повністю – ні.

Це 24 Каналу відзначив військовий експерт, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Разом з тим він пояснив, які процеси можуть бути на користь Україні.

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Примітивний дрон

Будь-який санкційний тиск на країни-посіпаки Росії буде на користь Україні, зазначає Левін. Наприклад, це може вплинути на виготовлення балістичних ракет, де треба складні компоненти. Авіацію та флот, де також вони потрібні. Утім, на виробництво іранських дронів "Shahed" – ні. Можна зменшити їхню кількість, але зупинити повністю процес виробництва неможливо.

Це розхідний матеріал, дешевий дрон. Має увесь Іран зруйнуватися, аби це зупинити,

– відзначив військовий експерт.

Утім, повертаючись до процесів, які будуть на користь Україні, Ігаль Левін згадав сутичку талібів на кордоні з Іраном. Це може відволікти увагу іранців від інших задач.

Нагадаємо, що 27 травня там сталася стрілянина . Причиною конфлікту стало постачання води з річки Гільменд з Афганістану. Її розподілом займається Кабул. Через зниження рівня води, країна не дозволяє Ірану брати стільки, скільки й зазвичай. Це вже третя сутичка, яка відбувається на кордоні.

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