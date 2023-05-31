Должен развалиться весь Иран: можно ли остановить производство дронов "Shahed"

В ночь на 28 мая Украина пережила 14-ю воздушную атаку россиян с начала мая. Больше всего досталось Киеву. По столице в несколько волн выпустили 54 дрона-камикадзе типа "Shahed-136/131", которые производит Иран и поставляет России. Производство дронов можно уменьшить, но остановить полностью – нет.

Это 24 Каналу отметил военный эксперт, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин. Вместе с тем он пояснил, какие процессы могут быть на пользу Украины.

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Примитивный дрон

Любое санкционное давление на страны-соратники России будет на пользу Украине, отмечает Левин. Например, это может повлиять на изготовление баллистических ракет, где требуются сложные компоненты. Авиацию и флот, где они тоже нужны. Но на производство иранских дронов "Shahed" – нет. Можно уменьшить их количество, но полностью остановить процесс производства невозможно.

Это расходный материал, дешевый дрон. Должен весь Иран разрушиться, чтобы это остановить,

– отметил военный эксперт.

Впрочем, возвращаясь к процессам, которые будут на пользу Украине, Игаль Левин вспомнил стычку талибов на границе с Ираном. Это может отвлечь внимание иранцев от других задач.

Напомним, что 27 мая там произошла стрельба . Причиной конфликта стали поставки воды из реки Гильменд из Афганистана. Ее распределением занимается Кабул. Из-за снижения уровня воды страна не позволяет Ирану брать столько, сколько и обычно. Это уже третье столкновение, которое происходит на границе.

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