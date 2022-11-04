Яку найбільшу загрозу становить іранська ракета: пояснення експерта

Схоже, у росіян закінчуються запаси зброї. Тож вони можуть отримати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar SRBM вже у листопаді.

Наразі у розвідці не підтвердили надходження ракет до Росії, однак вони несуть одну головну загрозу. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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За його словами, найбільш небезпечний момент, пов'язаний з іранськими ракетами, це кількість, яку можуть передати Росії.

Сам по собі іранський дрон не несе багато вибухівки на борту. Однак через масовість запусків – це велика проблема. З ракетами ситуація інша,

– наголосив Ступак.

Наскільки можуть бути якісні ці ракети

Також є багато побоювань, нібито ці ракети не можуть збити сучасні засоби протиповітряної оборони. Однак якщо розмірковувати раціонально, то це не так. Враховуючи навіть те, що ці ракети створюють ті ж люди, що й дрони. Ступак навіть переконаний, що їх виготовляє одна й та сама державна установа.

"Я більш ніж упевнений, що іранські ракети та Shahed-136 створюють з тих самих матеріалів. Іран не має можливість привозити спеціальні та окремі елементи для виготовлення цієї зброї, оскільки країна перебуває під санкціями вже 30 років", – вважає фахівець.

Цікаво! В одному з посаджених дронів Mohajer-6, як повідомили в українській розвідці, знайшли В одному з посаджених дронів Mohajer-6, як повідомили в українській розвідці, знайшли австрійський двигун . Дивовижно, але там був і один український компонент.

Тож головна загроза, яка залишається, це кількість ракет, які можуть придбати росіяни. Однак, як підкреслив експерт, війни перемагають не кількість, а якість. Останнє – на нашому боці.

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