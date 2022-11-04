Втім, іранські ракети не зможуть докорінно змінити хід війни. Ними росіяни просто закриють брак власних і продовжать атакувати Україну, як і раніше. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

Варте уваги Повітрям і морем: як Іран постачає Росії свої дрони

Просто додасться ще одна номенклатура ракет. "Калібрів" стає все менше, балістичних ракет до комплексів "Іскандер" також. Вже з'явилися ракета Х-32 – це радянська модернізація ракети Х-22. Росіяни просто доробили її й у 2016-му році прийняли на озброєння. Тож нам не звикати,

– відзначив Жданов.

У чому складнощі

Основна проблема, вважає Жданов, полягає в тому, що досі ніхто не знає остаточних характеристик цих ракет і вони не застосовувались в умовах роботи протиповітряної оборони.

"Невідомо як поводитимуться сучасні комплекси IRIS-T та NASAMS, коли вони зустрілися у повітрі з цими ракетами", – каже він.

Жданов запевняє, що Іран зможе передати їх не раніше, аніж за місяці. Річ у тім, що спершу потрібно визначитися з самими пусковими ракетами та мати розрахунки для ведення вогню ними.

Окрім цього, в самого Ірану зараз непроста ситуація – назріває конфлікт із Саудівською Аравією.

Я нагадаю, що між Іраном та Саудівською Аравією немає суходільного кордону, а це означає, що вони можуть обмінюватися тільки ударами з дистанційного вогневого ураження – а це ракети й дрони-камікадзе,

– зауважив військовий експерт.

Відтак ще невідомо, чи будуть підстави в Ірану передавати зброю Росії.

Також відомо, що США зацікавилися пропозицією Ірану передати Росії оперативно-тактичні ракети. Там вже висловлюють своє занепокоєння – це може закінчитися введенням додаткових санкцій з боку США проти Ірану.

З одного боку, якщо Іран вступить у війну з Саудівської Аравії – Росія не отримає ракети для атак проти України. Однак потрібно розуміти, що Саудівська Аравія вже попросила захисту в США, а будь-який конфлікт, у якій втягнена Америка, відвертає увагу від війни в України. Можливо, підкреслює Жданов, саме цього намагається досягти Росія.

"Росіяни можуть бути підбурювачами в плані того, щоб Іран розпочав бойові дії проти Саудівської Аравії", – припускає військовий експерт Олег Жданов.

Путін накопичує сили для нового удару / Чи зможуть іранські ракети змінити хід війни: дивіться відео