Впрочем, иранские ракеты не смогут коренным образом изменить ход войны. Ими россияне просто закроют нехватку собственных и продолжат атаковать Украину по-прежнему. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Просто прибавится еще одна номенклатура ракет. "Калибров" становится все меньше, баллистических ракет к комплексам "Искандер" тоже. Уже появилась ракета Х-32 – это советская модернизация ракеты Х-22. Россияне просто доделали ее и в 2016 году приняли на вооружение. Так что нам не привыкать,

– отметил Жданов.

В чем сложности

Основная проблема, считает Жданов, в том, что до сих пор никто не знает окончательных характеристик этих ракет и они не применялись в условиях работы противовоздушной обороны.

"Неизвестно, как будут вестись современные комплексы IRIS-T и NASAMS, когда они встретились в воздухе с этими ракетами", – говорит он.

Жданов уверяет, что Иран сможет передать их не раньше чем через месяц. Дело в том, что сначала нужно определиться с самими пусковыми ракетами и иметь расчеты для ведения огня на них.

Кроме того, у самого Ирана сейчас непростая ситуация – назревает конфликт с Саудовской Аравией.

Я напомню, что между Ираном и Саудовской Аравией нет сухопутной границы, а это значит, что они могут обмениваться только ударами с дистанционного огневого поражения – а это ракеты и дроны-камикадзе.

– отметил военный эксперт.

Следовательно, еще неизвестно, будут ли основания у Ирана передавать оружие России.

Также известно, что США заинтересовались предложением Ирана передать России оперативно-тактические ракеты. Там уже выражают свою обеспокоенность – это может закончиться введением дополнительных санкций со стороны США против Ирана.

С одной стороны, если Иран вступит в войну с Саудовской Аравией – Россия не получит ракеты для атак против Украины. Однако следует понимать, что Саудовская Аравия уже попросила защиты в США, а любой конфликт, в которой вовлечена Америка, отвлекает от войны в Украине. Возможно, подчеркивает Жданов, что именно этого пытается достичь Россия.

"Россияне могут быть подстрекателями в плане того, чтобы Иран начал боевые действия против Саудовской Аравии", – предполагает военный эксперт Олег Жданов.

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