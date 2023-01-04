В іранському "Шахіді" понад 40 деталей від американських компаній, – CNN

Українська розвідка проаналізувала вміст одного з іранських безпілотників, яким Росія вдарила по нашій державі. Це стало можливим після того, як наші військові збили дрон восени 2022 року.

Внаслідок аналізу виявили деталі, виготовлені щонайменше 13 компаніями, які розташовані в США. Це доводить, що Іран, попри санкції, знаходить можливість купувати комерційно доступні технології.

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З чого Іран складає свої безпілотники

З-поміж 52 компонентів, які українці вилучили з безпілотника, 40 – були виготовлені 13-ма різними американськими компаніями, решта – компаніями в Канаді, Швейцарії, Японії, Тайвані та Китаї,

– мовиться в повідомленні.

Це демонструє той факт, що іранські компанії, які перебувають під санкціями, найімовірніше, успішно працюють в обхід зусиль, спрямованих на припинення постачання їм критично важливих компонентів і електроніки.

Адже компанія Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, яка перебуває під санкціями США з 2008 року однаково зуміла створити збитий в Україні безпілотник.

За даними видання, Україна ще наприкінці 2022 року передала США дані про американські компоненти в іранських дронах.

Що відомо про компанії, чиї деталі були в іранському дроні

За даними української розвідки, майже 20 деталей, які були в іранському безпілотнику, виготовила компанія Texas Instruments. Мовиться про:

мікроконтролери;

стабілізатори напруги та цифрові контролери сигналів;

GPS-модуль виробництва Hemisphere GNSS;

мікропроцесор виробництва NXP USA Inc;

компоненти друкованих плат виробництва Analog Devices та Onsemi.

Також виявили компоненти, які виготовила:

компанія International Rectifier, що належить німецькій фірмі Infineon;

швейцарська U-Blox.

Видання пояснило, що відправило запити всім компаніям, які назвала наша розвідка. У відповідь вони запевнили, що:

засуджують несанкціоноване використання їхньої продукції;

боротьба з перенаправленням і нецільовим використанням їхніх напівпровідників та іншої мікроелектроніки є загальногалузевою проблемою;

вони працюють над її вирішенням.

Варто зауважити, що в Texas Instruments заявили, що не продають деталі в Іран, Росію чи Білорусь, дотримуються закону та співпрацюють з правоохоронцями, якщо це необхідно.

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Використання Росією іранських дронів: коротко