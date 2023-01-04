В иранском "Шахиде" более 40 деталей от американских компаний, – CNN
Источник:CNN
Украинская разведка проанализировала содержание одного из иранских беспилотников, которым Россия ударила по нашему государству. Это стало возможным после того, как наши военные сбили дрон осенью 2022 года.
В результате анализа обнаружили детали, изготовленные по меньшей мере 13 компаниями, расположенными в США. Это доказывает, что Иран, несмотря на санкции, находит возможность покупать коммерчески доступные технологии.
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Из чего Иран складывает свои беспилотники
Из 52 компонентов, которые украинцы изъяли из беспилотника, 40 – были изготовлены 13 разными американскими компаниями, остальные – компаниями в Канаде, Швейцарии, Японии, Тайване и Китае,
– говорится в сообщении.
Это демонстрирует тот факт, что находящиеся под санкциями иранские компании, скорее всего, успешно работают в обход усилий, направленных на прекращение поставок им критически важных компонентов и электроники.
Ведь компания Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, находящаяся под санкциями США с 2008 года, все равно сумела создать сбитый в Украине беспилотник.
По данным издания, Украина еще в конце 2022 передала США данные об американских компонентах в иранских дронах.
Что известно о компаниях, чьи детали были в иранском дроне
По данным украинской разведки, почти 20 деталей, имевшихся в иранском беспилотнике, изготовила компания Texas Instruments. Речь идет о:
- микроконтроллерах стабилизаторов напряжения и цифровых контроллерах сигналов;
- GPS-модуле производства Hemisphere GNSS;
- микропроцессорах производства NXP USA Inc;
- компонентах печатных плат производства Analog Devices и Onsemi.
Также обнаружены компоненты, которые изготовила:
- компания International Rectifier, принадлежащая немецкой фирме Infineon;
- швейцарская U-Blox.
Издание объяснило, что отправило запросы всем компаниям, которые назвала наша разведка. В ответ они заверили, что:
- осуждают несанкционированное использование их продукции;
- борьба с перенаправлением и нецелевым использованием их полупроводников и другой микроэлектроники является общеотраслевой проблемой;
- они работают над ее разрешением.
Следует заметить, что в Texas Instruments заявили, что не продают детали в Иран, Россию или Беларусь, соблюдают закон и сотрудничают с правоохранителями, если это необходимо.
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Использование Россией иранских дронов: коротко
- Россия тайно покупает у Ирана беспилотники, чтобы атаковать ими Украину. Ведь это оружие, которое Кремль еще может покупать и применять против нашего государства.
- Буквально 19 декабря Владимир Зеленский заявил, что Москва получила от Тегерана новую партию "Шахидов". По словам президента, говорилось о 250 штуках.
- Более того, еще в ноябре 2022 года издание The Washington Post заявило, что Кремль и Иран тайно заключили соглашение по производству дронов.
- Уже в январе 2023 года в Госдепе США заявили, что они вместе с Израилем обсуждают, как помешать Ирану поставлять "Шахиды" Кремлю.