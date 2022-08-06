Надійний захист від ворожих ракет: на що здатні ЗРК IRIS-T SLM, на які чекає Україна

Системи ППО служать для захисту населення, важливих будівель та обʼєктів. Вони прикривають наземні війська і загалом – це дуже потрібний у сьогоднішній війні захист. Однією з таких систем є німецький ЗРК IRIS-T SLM.

Що відомо про німецьку систему ППО

IRIS-T SLM – це зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії. Його розробкою займалася компанія Diehel Defence, яка лише у 2014 році завершила всі випробування. IRIS-T SLM призначений для знищення повітряних цілей. В основному його використовують проти літаків, гелікоптерів, крилатих і навіть балістичних ракет.

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IRIS-T SLM – комплекс, який перетворює ракету класу “повітря – повітря” на зенітний снаряд. Він збільшує дальність і потужність. Головна особливість таких ракет у тому, що вони мають комбіновану систему наведення на ціль, яка поєднує у собі різноманітні цифрові технології. А це гарантує 100-відсоткове влучання у ціль.

Компанія Diehl Defence ще з 1995 року працювала над створенням ракети класу “повітря – повітря”. Головна ідея цього полягала у тому, щоб перетворити таку зброю на систему ППО завдяки наземному запуску.

Узагалі Німеччина має 2 типи ППО IRIS. Першим є IRIS-T SLM – ЗРК середньої дії. Його характеризує дальність ураження до 40 кілометрів та максимальна висота – до 20 кілометрів

Другий тип – IRIS-T SLS. Це система ППО ближнього радіуса дії. Тут максимальна дальність використання – 12 кілометрів, а висота – 8. Крім того, на відміну від SLM, в IRIS-T SLS відсутні транспортно-пускові контейнери.

Наочна різниця між IRIS-T SLM та IRIS-T SLS / Фото Diehl Defence

Оскільки ця система ППО є новою розробкою, є небагато інформації щодо того, які країни вже користуються таким озброєнням. Відомо лише, що понад 10 таких ЗРК замовили собі єгиптяни. Вартість озброєння також зберігають у таємниці.

На що здатні IRIS-T SLM, які отримає Україна

Для України погодили постачання модифікації SLM. Крім можливості стріляти на майже пів сотні кілометрів, комплекс має сучасні радіолокаційні станції, здатні бачити ворожі цілі на відстані у 250 кілометрів за будь-яких погодних умов.

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Важливо, що для таких систем ППО практично не існує мертвих зон пуску. Адже ракета вилітає вертикально, і одразу може летіти у будь-який бік. Для ППО, які працюють під кутом, ракета, яка пролітає позаду пускової шахти, просто перебуває у сліпій зоні.

До того ж пускові установки IRIS-T SLM можуть мати колісну базу 8х8 або гусеничне шасі, що дозволяє використовувати цю систему практично у будь-якому місці. Ракета, яка вилітає з цього комплексу рухається зі швидкістю 3 Маха. Відтак, повітряним цілям росіян буде важко уникнути зіткнення.

Ефектна робота IRIS-T SLM: дивіться відео

Особливості ЗРК

Однак є у цих ЗРК є суттєвий мінус. Попри те, що це доволі мобільна й маневрова пускова установка, запускати ракети вона може лише з місця. Це дещо зменшує шанси на її виживання.

Як працюють німецькі зенітно-ракетні комплекси: дивіться відео

Щоб компенсувати цей недолік, німці розробили систему, що дозволяє працювати по кількох цілях одночасно на всі 360 градусів. Крім того, ракета має супутникову навігацію, радіокомандну та інерційну систему, а ще – інфрачервону головку самонаведення.

Снарядом можна керувати віддалено з командного пункту. Завдяки простому підключенню до систем управління вогнем через стандартизовані програмні інтерфейси, її можна з легкістю під'єднати до вже існуючих комплексів та програм ППО. Час розгортання такої зброї – 10 хвилин, ще 15 хвилин займає перезаряджання. Через це відпрацювати швидко і так само швидко поїхати, на жаль, не вийде.

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM / Фото Diehl Defence

Однак для самої конструкції комплексу німці вигадали цікаве рішення. Вони застосували метод повної незалежності від шасі. Фактично це як конструктор, який можна збирати і розбирати безліч разів.

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Це дозволяє легко маскувати ЗРК, а головне – практично непомітно транспортувати їх на поле бою або для оборони міст. Крім того, саме така конструкція дозволяє замінювати або комбінувати технології, які використовуються в цьому ЗРК.

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Враховуючи інтенсивність ракетних обстрілів Росії, сьогодні системи ППО – це одне із найважливіших озброєнь, які повинна мати Україна. Лише сучасні ППО зможуть захистити наше небо і закрити його для російських літаків, безпілотників і ракет.