Надежная защита от вражеских ракет: на что способны ЗРК IRIS-T SLM, которые ждет Украина

Системы ПВО служат для защиты населения, важных построек и объектов. Они прикрывают наземные войска и в целом – это необходимая в сегодняшней войне защита. Одной из таких систем является немецкий ЗРК IRIS-T SLM.

Что известно о немецкой системе ПВО

IRIS-T SLM – это зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Его разработкой занималась компания Diehel Defence, только в 2014 году завершившая все испытания. IRIS-T SLM предназначен для уничтожения воздушных целей. В основном его используют против самолетов, вертолетов, крылатых и даже баллистических ракет.

К теме Универсальный солдат: беспилотник MQ-1C Grey Eagle идеален для разведки и ударов по врагу

IRIS-T SLM – комплекс, превращающий ракету класса "воздух – воздух" в зенитный снаряд. Он увеличивает дальность и мощность. Главная особенность таких ракет состоит в том, что у них есть комбинированная система наведения на цель, которая сочетает в себе различные цифровые технологии. А это гарантирует 100-процентное попадание в цель.

Компания Diehl Defence еще с 1995 года работала над созданием ракеты класса "воздух – воздух". Главная идея этого заключалась в том, чтобы превратить такое оружие в систему ПВО благодаря наземному запуску.

Вообще Германия имеет 2 типа ПВО IRIS. Первым является IRIS-T SLM – ЗРК среднего действия. Его характеризует дальность поражения до 40 километров и максимальная высота – до 20 километров.

Второй тип – IRIS-T SLS. Это система ПВО ближнего радиуса действия. Здесь максимальная дальность использования – 12 километров, а высота – 8. Кроме того, в отличие от SLM, у IRIS-T SLS отсутствуют транспортно-пусковые контейнеры.

Наглядная разница между IRIS-T SLM и IRIS-T SLS / Фото Diehl Defence

Поскольку эта система ПВО является новой разработкой, немного информации о том, какие страны уже пользуются таким вооружением. Известно лишь, что более десяти таких ЗРК заказали себе египтяне. Стоимость вооружения также хранится в тайне.

На что способны IRIS-T SLM, которые получит Украина

Для Украины согласовали поставки модификации SLM. Кроме возможности стрелять на полсотни километров, комплекс имеет современные радиолокационные станции, способные видеть вражеские цели на расстоянии в 250 километров при любых погодных условиях.

Не пропустите Крушит оккупантов и легко маневрирует: мощные особенности САУ Krab, которая уже работает на фронте

Важно, что для таких систем ПВО практически не существует мертвых зон пуска. Ведь ракета вылетает вертикально, и сразу может лететь в любую сторону. Для ПВО, работающих под углом, ракета, пролетающая позади пусковой шахты, просто находится в слепой зоне.

К тому же пусковые установки IRIS-T SLM могут иметь колесную базу 8х8 или гусеничное шасси, позволяющее использовать эту систему практически в любом месте. Вылетающая из этого комплекса ракета движется со скоростью 3 Маха. Следовательно, воздушным целям россиян будет трудно избежать столкновения.

Эффектная работа IRIS-T SLM: смотрите видео

Особенности ЗРК

Однако есть у этих ЗРК существенный минус. Несмотря на то, что это достаточно мобильная и маневровая пусковая установка, запускать ракеты она может только с места. Это несколько уменьшает шансы на его выживание.

Как работают немецкие зенитно-ракетные комплексы: смотрите видео

Чтобы компенсировать этот недостаток, немцы разработали систему, позволяющую работать по нескольким целям одновременно на все 360 градусов. Кроме того, у ракеты есть спутниковая навигация, радиокомандная и инерционная система, а еще – инфракрасная головка самонаведения.

Снарядом можно управлять удаленно из командного пункта. Благодаря простому подключению к системам управления огнем через стандартизированные программные интерфейсы, ее можно с легкостью подключить к существующим комплексам и программам ПВО. Время развертывания такого оружия – 10 минут, еще 15 минут занимает перезаряжание. Поэтому отработать быстро и так же быстро уехать, к сожалению, не получится.

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM / Фото Diehl Defence

Однако для самой конструкции комплекса немцы придумали любопытное решение. Они применили метод полной независимости от шасси. Фактически это как конструктор, который можно собирать и разбирать множество раз.

Читайте также Эффективно уничтожает враждебные позиции: САУ М109 Paladin уже работает на победу Украины

Это позволяет легко маскировать ЗРК, а главное практически незаметно транспортировать их на поле боя или для обороны городов. Кроме того, именно такая конструкция позволяет заменять или комбинировать используемые в этом ЗРК технологии.

Новый выпуск программы "Оружие победы" на 24 канале: смотрите видео

Учитывая интенсивность ракетных обстрелов России, сегодня системы ПВО – одно из важнейших вооружений, которые должна иметь Украина. Только современные ПВО смогут защитить наше небо и закрыть его для российских самолетов, беспилотников и ракет.