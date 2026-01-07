Почуваюся гордо, – українка розповіла, як об'єднала автобус, щоб зупинити італійця-путініста

До України 6 січня намагався потрапити італієць на ім'я Рокко, який відкрито підтримує політику Володимира Путіна. Завдяки позиції небайдужої українки Дар'ї Мельниченко, яка стала учасницею ситуації, путіністу не дозволили перетнути кордон.

Інцидент трапився під час проходження паспортного контролю на пункті пропуску "Чоп (Тиса) – Загонь". Як розповіла 24 Каналу Дар’я Мельниченко, вона не могла не відреагувати на те, що почула, тому звернулася до прикордонників.

"Сказав, що підтримує Путіна": деталі інциденту

Українка Дар’я Мельниченко стала символом української рішучості, коли дала гідну відсіч італійцю-путіністу. Сьогодні вона переконує – якщо ви впевнені у своїй правоті, то треба йти до кінця і не боятися. Ба більше, в Україні всі ми як одна родина.

Дівчина згадує, що італієць та його наречена поводилися дивно ще під час посадки на автобус у Мілані. Вони були напідпитку, сварились, але з нею не комунікували. Цікаво, що чоловік був одягнений у вишиванку, яку йому подарувала наречена. Дар'я навіть зробила йому комплімент.

"Під час першої зупинки, коли всі вийшли з автобуса, він зі мною заговорив. Не знаю чому, але вирішив сказати мені, що підтримує Путіна, а не Зеленського, що Путін – це нібито велична людина. Я була дуже зла і сказала, що йому не варто їхати в Україну з такою позицією", – наголосила Дар’я Мельниченко.

Українка, яка дала гідну відсіч путіністу / Фото 24 Каналу

На зауваження чоловік відповів, що в Італії немає диктатури й він може говорити все, що хоче. Тоді дівчина вирішила припинити розмову й повернулася в автобус.

В дорозі Рокко заважав, сварився з іншими пасажирами, тому на другій зупинці вона разом з людьми підійшли до водіїв. Дар'я сказала, що під час перетину кордону підійде до прикордонників і повідомить, що чоловік в автобусі має проросійську позицію, тому його не можна пускати в Україну. Перевізники її підтримали.

Прикордонники поспілкувалися з дівчиною та італійцем. Дізнавшись всі деталі, вони відмовили 53-річному громадянину Італії, який мав проросійські погляди, у в'їзді до нашої держави.

Я почуваюся гордою і сподіваюся, що невдовзі мій тато вийде з позиції, все це побачить і також буде гордий за мене. Я не очікувала на такий резонанс і виставила цей допис у Threads лише для підтримки. Моя сім'я, мій наречений – навіть не знали, що зі мною трапилося поки не побачили це в інтернеті,

– підсумувала Дар'я Мельниченко.

Її вчинок надихнув чимало людей, а тисячі українців чекали на розв'язку цієї історії. Сьогодні вони підтримують дівчину та дякують їй за такі гідну позицію.

Що відомо про італійця Рокко?