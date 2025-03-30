У Чехії вбили добровольця ЗСУ під час сутички на вулиці, – ЗМІ

У ніч проти 29 березня у центрі міста Пардубіце сталася сутичка за участі трьох іноземців. Внаслідок бійки загинув українець Іван Німець, уродженець Закарпаття.

За даними чеських ЗМІ, смертельна сутичка сталася на вулиці Миру. За неофіційною версією, українець побачив конфлікт молодої пари і вирішив заступитися за дівчину, передає 24 Канал.

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Що відомо про трагедію

Під час словесної суперечки один із молодиків вдарив закарпатця по голові тяжким предметом. Поліція, яка прибула на місце інциденту за кілька хвилин, намагалася надати домедичну допомогу постраждалому. Втім, травми виявилися несумісними з життям.

Пізніше місцеві правоохоронці затримали двох іноземців, підозрюваних у злочині. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі слідчі вивчають відео з камер спостереження, намагаючись встановити обставини трагедії.

Як пише видання Закарпаття 24, загиблим виявився Іван Німець, уродженець села Кострина Ужгородського району. Чоловік 2 роки був добровольцем ЗСУ і захищав країну на фронті. Мав контузії, згодом був звільнений з лав ЗСУ.

Родина Івана опублікувала у соцмережі пост із закликом допомогти зібрати кошти на транспортування тіла в Україну.

У сім'ї наших односельчан сталася непоправна трагедія – через підлість і жорстокість нелюдів загинув наш односелець, друг і помічник, найкращий чоловік і чудовий тато Іван Німець. Просимо долучитися до збору коштів для транспортування тіла в Україну, щоб поховати його на рідній землі,

– написала у мережі знайома родини.