Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RB24. Вбивство двох українок-біженок та викрадення немовляти сталося 6 березня 2024 року неподалік Гайдельберга.

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Зловмисники підсипали жертвам заспокійливе в ресторані, а згодом чоловік убив їх тупим предметом. Тіло бабусі немовляти викинули в річку Рейн, а тіло матері підпалили. Після цього викрали дитину й поїхали додому.

Після виявлення тіл убитих українок німецька поліція 13 березня заарештувала подружжя та знайшла немовля. Дитину повернули в Україну, і зараз вона перебуває під опікою своєї тітки.

Найсуворіше покарання

У суді німецьке подружжя зізналося у вбивстві й було засуджене до довічного ув'язнення. Дострокове звільнення після 15 років ув’язнення для них майже неможливе. Обвинувачені розповіли, що після кількох викиднів і невдалого лікування від безпліддя вирішили викрасти новонароджену дівчинку та видати її за власну доньку. Хоча, за даними прокуратури, подружжя вже мало чотирьох дітей.

Я шкодую про все, що зробив,

– заявив обвинувачений у суді.

Його дружина додала, що зробила велику помилку. Вирок німецького суду може бути оскаржений.