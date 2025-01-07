Про це 24 Канал пише з посиланням на Spiegel. 45-річна жінка та 43-річний чоловік із Зандгаузена пішли на вбивство, адже хотіли мати спільну дитину.

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Пара розкаялася щодо вбивства українок

Чоловік та жінка не можуть мати дітей, а тому наважилися на вбивство 27-річної українки, яка рятувалася від війни в Німеччині, щоб вкрасти її дитину. Також пара вбила її 51-річну матір.

Щодо цієї резонансної справи тривають судові слухання. В окружному суді Мангейма прокуратура висунула парі звинувачення у вбивстві. Обвинувачені зізналися у скоєному.

Я шкодую про все, що зробив,

– сказав чоловік.

Жінка також заявила, що зробила велику помилку.

Зловмисники готувалися до вбивства

Подія сталася у березні минулого року. Жінка шукала, в кого можна вкрасти дитину через групи біженців у соціальних мережах.

Вона познайомилася з 27-річним хлопцем, який шукав допомоги з перекладом до майбутнього народження доньки. Його родина перебувала в будинку для біженців у районі Рейн-Неккар.

Знайшовши жертву зловмисники зустріли українок і таємно ввели їм заспокійливі ліки. Бабусі немовля стало погано, тож пара в той час повезла до себе додому дівчину з дитиною. Вони переконували, що доставлять постраждалу до лікарні. Але замість цього зловмисники відвезли жінку в рибальське озеро біля Бад-Шенборна та втопили її.

Молодша українка померла від отриманих травм голови. Чоловік зізнався, що аби її вбити, він використав гумовий молоток із будівельного магазину.

Скоївши вбивство подружжя підпалило тіло та забрало немовля.

Поліція викрила вбивство

Коли поліція дізналася про злочин, вона затримала подружжя. Дитина, яка перебувала в них вдома, була неушкоджена. Чоловіка та жінку взяли під варту. їм може загрожувати довічне ув'язнення.

Загалом відбудеться 9 судових засідань. вирок подружжю можуть оголосити 21 лютого.

Нагадаємо, українки, яких вбила пара – це, ймовірно, Маргарита Разаз та її мама Марина Стеценко. Молода дівчина народила доньку в січні 2024 року в Німеччині, куди вони виїхали через війну в Україні. На момент вбивства немовляті було лише 5 тижнів.



У березні 2024 року пара вбила українку Маргариту Разаз і її маму, щоб вкрасти немовля / Колаж 24 Каналу

Наразі журналісти пишуть, що дитина знаходиться у тітки, 21-річної сестри Маргарити. Влітку вона повернулася до України та подала заяву на всиновлення.