За даними місцевих правоохоронців, подружжя, яке не могло мати дітей, спланувало операцію з викрадення новонародженої дівчинки. Вони хотіли видати її за власну дитину.

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Подружжя запідозрили у крадіжці дітей

Після завершення широкомасштабного розслідування прокуратура Мангейма висунула обвинувачення проти 44-річної жінки та 43-річного чоловіка за підозрою у вбивстві у двох епізодах, і в одному епізоді у зв'язку із викраденням неповнолітньої дитини,

– йдеться у пресрелізі.

Слідчі встановили, що пара, яка зіткнулася з неможливістю завести дітей, розробила план викрадення новонародженої дівчинки, щоб представити її як свою дитину. Підготовка до злочину розпочалася не пізніше березня 2023 року. Для цього 44-річна жінка вступила до групи підтримки українських біженців у Telegram і в січні 2024 року встановила контакт із 27-річною українкою, яка потребувала допомоги з переведенням під час пологів.

Підозрювані заздалегідь планували викрадення

Жінка начебто від початку планувала викрасти немовля. Рішення вбити породіллю та її 51-річну матір, які жили у притулку для біженців, виникло у неї на початку лютого 2024 року, після появи дитини на світ.

У повідомленні говориться, що для реалізації свого плану подружжя таємно додало заспокійливе у напої обох жінок, коли всі вони разом вечеряли у ресторані ввечері 6 березня 2024 року. Коли 51-річній жертві стало погано і в неї різко підвищився кров'яний тиск, подружжя спочатку відвезло додому її дочку та онука, вдавши, що збирається доставити бабусю до лікарні. Однак натомість вони попрямували до озера в Бад-Шенборні, де чоловік щонайменше чотири рази вдарив жертву по голові невідомим предметом, внаслідок чого вона невдовзі померла.

Пара переконала 27-річну жінку та її дочку поїхати з ними, сказавши, що її мати перенесла серцевий напад та перебуває у лікарні. Вони відвезли їх до Гоккенхайма, де чоловік, користуючись тим, що жінка все ще була під впливом ліків, щонайменше тричі вдарив її по голові невідомим предметом. Від отриманої черепномозкової травми жінка померла на місці. Після цього злочинці підпалили тіло жертви та повернулися додому з немовлям.

Регіональний суд Мангейма тепер має ухвалити рішення. Подружжя тим часом перебуває під вартою.