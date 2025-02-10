Починаючи з 1 лютого в Україні сталася низка терактів біля ТЦК. Зокрема, відомо про інцидент у Рівному, Павлограді та Кам'янці-Подільському, передає 24 Канал.

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Військові закликають не утворювати живих черг біля ТЦК

У Тернопільському обласному ТЦК закликали людей не скупчуватися під стінами районних центрів.

Там радять задля уникнення черг та незручностей скористатися електронною чергою, записавшись заздалегідь відповідно до категорії звернення.

Це дозволяє уникнути великого скупчення людей перед будівлями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та є значно зручнішим, ніж жива черга!,

– підкреслили у ТЦК.

Нагадаємо, що особи з інвалідністю, батьки трьох і більше дітей, студенти можуть подати заяву на відстрочку дистанційно через додаток "Резерв+". Вони можуть не приходити до ТЦК особисто.

У військкоматі зазначили, що подача документів на відстрочку тільки почалася, тому просять людей зберігати спокій.

До слова, відтепер військовозобов'язані можуть подати запит на проходження ВЛК онлайн через застосунок "Резерв+", що спрощує процес і не вимагає відвідування ТЦК.