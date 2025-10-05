Вранці 5 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. В Івано-Франківську пролунали вибухи.

Близько 04:00 до атаки "Шахедами" додалися ще й ударами ракет різних типів. Під основним ударом опинилися західні області, передає 24 Канал.

Дивіться також Як МіГ-31К з "Кинджалами" тероризує повітряний простір України

Що відомо про вибухи в Івано-Франківську?

Близько 06:27 в Івано-Франківську прогриміли вибухи. Росія запустила у напрямку регіону крилаті ракети.

О 06:28 мер Роман Марцінків попередив про роботу ППО.

Повітряна тривога триває! Ворог продовжує атакувати Прикарпаття. Перебувайте в безпечних місцях!,

– попередила очільниця ОВА Світлана Онищук.

Зверніть увагу! В Івано-Франківську комунальний транспорт виїде на маршрути після закінчення тривоги.

О 06:41 у Бурштині було чутно звуки вибуху.

О 06:45 моніторингові канали повідомили про нові вибухи в Івано-Франківську, Бурштині і Стриї. Туди летіла група крилатих ракет. Припускають, що ворог націлився на газові сховища.

Нагадаємо, що потужні вибухи не стихають у Львові. Місто перебуває під атакою дронів, крилатих ракет і "Кинджалів".

Окупанти завдали комбінованого удару і по Запоріжжю. На місто летіли дрони і балістика. За словами очільника ОВА, було щонайменше десять прильотів по місту. Одна людина загинула. Дев'ятеро – поранені. Руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, згоріли автомобілі. Вибиті вікна, понівечені подвір’я, перебої зі світлом та водопостачанням.