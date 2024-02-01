"Івановєц" на дні: ГУР знищило ракетний катер ворога

Росія продовжує втрачати кораблі зі свого флоту. Цього разу українські розвідники знищили ворожий ракетоносій.

Вдень 1 лютого стало відомо про те, що ГУР знищило черговий російський корабель. Цього разу на дно пішов ракетоносій "Івановєц".

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Судно перебувало на рейді

У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР МО знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту Росії.



У спецслужбі зазначили, що операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24. Відомо, що судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом – "Івановєц" дав крен на корму і затонув,

– мовиться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що вартість втраченого державою-агресоркою корабля становить орієнтовно 60 – 70 мільйонів доларів.

Пошуково-рятувальна операція росіян, які мали б перебувати на судні, успіху не мала.

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