"Івановєц" на дні: ГУР знищило ракетний катер ворога
Джерело:ГУР
Росія продовжує втрачати кораблі зі свого флоту. Цього разу українські розвідники знищили ворожий ракетоносій.
Вдень 1 лютого стало відомо про те, що ГУР знищило черговий російський корабель. Цього разу на дно пішов ракетоносій "Івановєц".
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Судно перебувало на рейді
У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР МО знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту Росії.
У спецслужбі зазначили, що операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24. Відомо, що судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.
Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом – "Івановєц" дав крен на корму і затонув,
– мовиться в повідомленні.
У ГУР зазначили, що вартість втраченого державою-агресоркою корабля становить орієнтовно 60 – 70 мільйонів доларів.
Пошуково-рятувальна операція росіян, які мали б перебувати на судні, успіху не мала.
"Івановєц" пішов на дно: дивіться відео
У ВМС розповіли про 15 пошкоджених одиниць флоту Росії у Чорному морі
- Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук розповів про 15 пошкоджених у Чорному морі одиниць флоту окупантів. За його словами, хоч не завжди вдається відправити їх на дно, але й такі втрати є досить суттєвими.
- Плетенчук підкреслив, що серед пошкоджених одиниць є різні. Періодично окупанти відновлюють їх. Багато одиниць вже пройшли ремонт.
- За його словами, їм є що ремонтувати. Речник ВМС зазначив, що іноді ці ремонти закінчуються так само як з ВДК "Мінськ", або з підводним човном "Ростов-на-Дону", а іноді вони їх одразу тягнуть у Новоросійськ, наприклад, "Павел Державін" після двох пошкоджень сам туди дістався, а "Ніколай Муру", який мав допомагати іншому кораблю, сам потребував буксира.