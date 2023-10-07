ХАМАС стверджує, що взяв у полон десятки військових Ізраїлю: серед них може бути генерал
Джерело:Kan Bet
Ізраїль вранці 7 жовтня масовано атакував ХАМАС, а на територію країни вторглися палестинські бойовики. Наразі в терористичній організації заявили, що взяли у полон 35 ізраїльських військовослужбовців.
Серед них також може бути жінка-військовослужбовець, а також генерал. Водночас наразі перевірити цю інформацію достеменно неможливо.
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Військові Ізраїля могли потрапити у полон ХАМАС
Наразі у соціальних мережах з'являється багато кадрів, на яких, як стверджується, знято захоплених в полон ізраїльських військових. Усіх їх буцімто везуть до Сектору Гази.
Варто зазначити, що в мережі також є інформація, що нібито деяких військових ізраїльської армії могли вбити. В інтернеті також поширюють кадри розправи над мирними жителями Ізраїлю.
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На цих відео можна побачити, що багато хто з них одягнений не у військову форму, а в цивільний одяг, а деякі навіть напівроздягнені. Однак наразі перевірити справжність цих записів – неможливо.
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Про те, що захоплені люди можуть бути військовослужбовцями ізраїльської армії, можна судити лише з коментарів самих публікацій.На деяких фотографіях та відео також є жінки, які могли потрапити у полон палестинців.
Крім того, ХАМАС також повідомляє про те, що вони могли взяти у полон ізраїльського генерала Німрода Алоні. Він жив у прикордонній території поруч із Сектором Гази, а на фото видно, як бойовики у масці, ймовірно, ведуть його у невідомому напрямку.
Ізраїльського генерала могли взяти у полон ХАМАС / Фото з соціальних мереж
Представник ХАМАС сказав одному з місцевих видань, що захоплених ізраїльтян вважають не заручниками, а військовополоненими. Також повідомляється, що ізраїльська сторона буцімто розпочала переговори з палестинцями про долю захоплених заручників.
ХАМАС атакував Ізраїль: головні новини
- Ізраїль вранці 7 жовтня масовано атакував ХАМАС ракетами з району Сектора Гази. Палестинські бойовики стверджували, що на ізраїльську територію вони випустили понад 5 тисяч ракет, тоді як ізраїльська влада наголосила на 2 тисячах ракет.
- Наразі в Ізраїлі ввели надзвичайний стан по всій території країни. Крім того, там оголосили набір добровольців до поліції й резервістів у армію.
- Також бойовики ХАМАС могли вдарити по другій за потужністю електростанції Ізраїлю. Там спалахнула пожежа.