ХАМАС стверджує, що взяв у полон десятки військових Ізраїлю: серед них може бути генерал

Ізраїль вранці 7 жовтня масовано атакував ХАМАС, а на територію країни вторглися палестинські бойовики. Наразі в терористичній організації заявили, що взяли у полон 35 ізраїльських військовослужбовців.

Серед них також може бути жінка-військовослужбовець, а також генерал. Водночас наразі перевірити цю інформацію достеменно неможливо.

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Військові Ізраїля могли потрапити у полон ХАМАС

Наразі у соціальних мережах з'являється багато кадрів, на яких, як стверджується, знято захоплених в полон ізраїльських військових. Усіх їх буцімто везуть до Сектору Гази.

Варто зазначити, що в мережі також є інформація, що нібито деяких військових ізраїльської армії могли вбити. В інтернеті також поширюють кадри розправи над мирними жителями Ізраїлю.

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На цих відео можна побачити, що багато хто з них одягнений не у військову форму, а в цивільний одяг, а деякі навіть напівроздягнені. Однак наразі перевірити справжність цих записів – неможливо.

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Про те, що захоплені люди можуть бути військовослужбовцями ізраїльської армії, можна судити лише з коментарів самих публікацій.На деяких фотографіях та відео також є жінки, які могли потрапити у полон палестинців.

Крім того, ХАМАС також повідомляє про те, що вони могли взяти у полон ізраїльського генерала Німрода Алоні. Він жив у прикордонній території поруч із Сектором Гази, а на фото видно, як бойовики у масці, ймовірно, ведуть його у невідомому напрямку.

Ізраїльського генерала могли взяти у полон ХАМАС / Фото з соціальних мереж

Представник ХАМАС сказав одному з місцевих видань, що захоплених ізраїльтян вважають не заручниками, а військовополоненими. Також повідомляється, що ізраїльська сторона буцімто розпочала переговори з палестинцями про долю захоплених заручників.

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