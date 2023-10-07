За даними ЗМІ, йдеться про електростанцію "Рутенберг". Там спалахнула пожежа. Відповідне фото поширюють у мережі, пише 24 Канал.
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Бойовики могли вдарити по електростанції
BNN пише, що друга за величиною електростанція Ізраїлю, була обстріляна. Внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа.
Зауважимо, що "Рутенберг" – це вугільна електростанція. Вона розташована на середземноморському узбережжі в Ашкелоні.
Бойовики могли вдарити по одній з найбільших електростаній Ізраїля / Фото з мережі
На всій території Ізраїлю ввели надзвичайний стан
- Вранці 7 жовтня 2023 року Ізраїль масовано обстріляли ракетами з Сектору Гази. Окрім того, на територію країни проникли палестинські бойовики з ХАМАС. Внаслідок загострення конфлікту є жертви й постраждалі серед цивільного населення.
- Прем'єр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни. Політик запевняє, що ХАМАС отримає гідну відповідь.
- Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції в Секторі Гази. Її назвали "Залізні мечі".
- Згодом міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір оголосив про введення надзвичайного стану на всій території держави. Окрім того, він наказав залучити до роботи поліції добровольців.