По данным СМИ, речь идет об электростанции "Рутенберг". Там вспыхнул пожар. Соответствующее фото распространяют в сети, пишет 24 Канал.
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Боевики могли ударить по электростанции
BNN пишет, что вторая по величине электростанция Израиля была обстреляна. В результате ракетного удара вспыхнул пожар.
Отметим, что "Рутенберг" – это угольная электростанция. Она расположена на средиземноморском побережье в Ашкелоне.
Боевики могли ударить по одной из самых больших электростаний Израиля / Фото из сети
На всей территории Израиля ввели чрезвычайное положение
- Утром 7 октября 2023 Израиль массированно обстреляли ракетами из Сектора Газы. Кроме того, на территорию страны проникли палестинские боевики из ХАМАС. В результате обострения конфликта есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.
- Премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Политик уверяет, что ХАМАС получит достойный ответ.
- Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции в Секторе Газы. Ее назвали "Железные мечи".
- Позже министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил о введение чрезвычайного состояния по всей территории государства. Кроме того, он отдал приказ привлечь к работе полиции добровольцев.