Своїми думками щодо цього поділився радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що весь світ занурюється у хаос. І не в останню чергу через Росію, яка показала, що агресія не отримає миттєвої та різкої відповіді.

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Терористичні спільноти поводяться більш зухвало, – Подоляк

Наслідки. Все, що робить Росія в Україні, руйнує глобальну безпеку, глобальні правила, глобальні домовленості. Як наслідок, світ занурюється в хаос, а терористичні спільноти починають поводитися більш зухвало, агресивно і навіть оголошують війну цілим країнам...

– наголосив він.

Михайло Подоляк назвав також розв'язання проблеми. За умови, якщо світова спільнота прагне повернутися до передбачуваності та прогнозованості. І мовиться в цьому випадку про "різке прискорення розгрому Росії". Адже ця країна – ключовий спонсор глобального тероризму, а також "автор навмисного розвалу міжнародного права".

ХАМАС випустив кілька тисяч ракет

Речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніел Хагарі поділився деталями атаки по Ізраїлю. За його словами, почалася вона о 06:30 та тривала кілька годин. За цей час бойовики випустили понад 2 200 ракет.

Данеіл Хагарі додав, що бойовики проникали на територію країни з суші, моря та повітря. Він зазначив, що було щонайменше сім місць бойових зіткнень між терористами ХАМАС і військами ЦАХАЛ.

Ближче до полудня з офіційною заявою виступив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху. Він зазначив, що Ізраїль перебуває у стані війни.

Громадяни Ізраїлю, ми в стані війни. І ми переможемо,

– наголосив він.

За його словами, "ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав".

Власне, невдовзі стало відомо, що Ізраїль б'є по центру Сектору Гази. За даними військових, вони скинули 16 тонн боєприпасів. Раніше повідомляли, що для цього залучили десятки винищувачів.