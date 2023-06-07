Майже зброя масового ураження: які наслідки після підриву Каховської ГЕС для України та світу

Знищення Каховської греблі російськими окупантами – це дуже серйозний теракт та жахливий воєнний злочин. Женевська конвенція забороняє підриви дамб, адже це за наслідками можна порівняти з застосуванням зброї масового ураження.

У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, наскільки серйозним виявився теракт Росії. Підрив Каховської ГЕС вже вважається найбільшою рукотворною екологічною катастрофою у Європі за останні десятиліття.

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Скільки людей постраждало

Через російських загарбників близько 17 000 людей на підконтрольному Україні правому березі Дніпра втратили житло та майно, а на тимчасово окупованому лівобережжі – понад 25 000. Люди з окупованих територій потребують евакуації, однак росіяни перешкоджають їм у цьому.

Якої економічної шкоди Росія завдала Україні

Наша держава втратила приблизно 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на правобережжі. Площа втрачених земель на тимчасово окупованому лівому березі ще більша. Ця катастрофа підірвала позиції України як гаранта глобальної продовольчої безпеки.

Що буде з природою

Окупанти також знищили унікальний ландшафтний комплекс разом з його біорізноманіттям. Мовиться про "Казкову Діброву" у Новій Каховці, де перебувало приблизно 300 тварин. Там вдалося вціліти тільки лебедям та качкам.

Ще Росія своїм терактом спричинила дефіцит питної та прісної води на довготривалий термін не тільки для Херсонщини, а й для окупованого нею ж Криму. Наразі вода з Каховського водосховища розмиває цвинтарі, сміттєзвалища та інші місця. Через це регіон забрудниться нафтопродуктами, токсичними мулами тощо. Також експерти прогнозують негативні кліматичні зміни.

Чи вплине катастрофа на інші країни

Страждати буде не тільки Україна. Причорноморські держави теж можуть зіткнутися з екологічними загрозами, оскільки течія винесла токсичні маси ґрунту у Чорне море.

Також окупанти створили значні ризики для безпеки на ЗАЕС. Однак наразі атомної загрози на цьому об'єкті немає.

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