Почти оружие массового поражения: какие последствия подрыва Каховской ГЭС для Украины и мира

Уничтожение Каховской дамбы российскими оккупантами – это очень серьезный теракт и ужасное военное преступление. Женевская конвенция запрещает взрывы дамб, ведь это по результатам сравнимо с применением оружия массового поражения.

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, насколько серьезным оказался теракт России. Подрыв Каховской ГЭС уже считается самой большой рукотворной экологической катастрофой в Европе за последние десятилетия.

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Сколько человек пострадало

Из-за российских захватчиков около 17 000 человек на подконтрольном Украине правом берегу Днепра потеряли жилье и имущество, а на временно оккупированном левобережье – более 25 000. Люди с оккупированных территорий нуждаются в эвакуации, однако россияне препятствуют им в этом.

Какой экономический ущерб Россия нанесла Украине

Наше государство потеряло около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на Правобережье. Площадь утраченных земель на временно оккупированном левом берегу еще больше. Эта катастрофа подорвала позиции Украины как гаранта глобальной продовольственной безопасности.

Что будет с природой

Оккупанты также уничтожили уникальный ландшафтный комплекс вместе с его биоразнообразием. Речь идет о "Сказочной Диброве" в Новой Каховке, где находилось около 300 животных. Там удалось уцелеть только лебедям и уткам.

Еще Россия своим терактом спровоцировала дефицит питьевой и пресной воды на длительный срок не только для Херсонщины, но и для оккупированного ею же Крыма. В настоящее время вода из Каховского водохранилища размывает кладбища, мусорные свалки и другие места. Поэтому регион загрязнится нефтепродуктами, токсичными илами и т.д. Также эксперты прогнозируют негативные климатические изменения.

Повлияет ли катастрофа на другие страны

Страдать будет не только Украина. Причерноморские государства тоже могут столкнуться с экологическими угрозами, поскольку течение вынесло токсичные массы почвы в Черное море.

Также оккупанты создали значительные риски для безопасности на ЗАЭС. Однако пока атомной угрозы на этом объекте нет.

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