Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що підрив стався раптово.
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Чи були готові Сили оборони до підриву
Гуменюк розповіла, що підрив дамби був одним з божевільних варіантів подій. Водночас відповідний план розвитку подій Сили оборони відпрацьовували неодноразовою.
Ми знали, що може бути така ситуація і говорили про те, що треба підготувати і населення, але, все ж таки, відбулось це досить раптово,
– зазначила начальниця пресцентру.
Вона також додала, що військове керівництво відчувало, що ворог нервується, не знає, звідки йому чекати контрнаступу і може вдатися до найбожевільніших кроків. Власне, так і сталось, каже Гуменюк.
Крім того, речниця зазначила, що звинувачення Сил оборони у підриві – це класичний спосіб пропаганди росіян і вони робили акцент на цьому з самого початку повномасштабної війни.
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