Мешканці Херсона на дахах чекають на порятунок. Про це 24 Каналу розповів волонтер з Херсона Борис Зуєв.
До теми Із заблокованої 9-поверхівки витягають людей: як живе Херсон після підриву Каховської ГЕС
Ось жіночка з чоловіком, їх затопило, вони не можуть вийти, через вікно забираємо. У них 4 собаки, вантажимо їх. Коти тут, кролики, папуги. Добре, що ми приїхали,
– зауважив волонтер.
Зуєв про ситуацію з евакуацією у Херсоні: дивіться відео
Росіяни наробили багато біди у Херсоні
Будинки затоплені, стирчать лише дахи. Підрахувати, скільки людей евакуювали за сьогодні, поки не вдається. Зранку волонтери були в іншому районі міста. Там човном вивозили по 5 – 7 людей, зробили приблизно 10 ходок. Затопило 9-поверхівку, перший поверх повністю. Людей через вікна діставали з 1 – 2 поверхів.
"Усі допомагають, виручають. По районах їздять човни і кричать "люди-люди", можливо, хтось там є. Заїхали за ріг, почули гавкіт собаки, достукалися, там лишилося дві людини, які потребують допомоги. Зараз ми на них чекаємо, вони збираються, будемо вивозити", – поділився Зуєв.
Волонтер розповів, що вдалося забрати дві собаки. Проте виникла проблема з евакуацією собаки, яка не дається в руки.
"Я зідзвонився з ветеринаром, який погодився приїхати і тимчасово приспати для перевезення. Так якось викручуємося. Є тут дуже багато біди. Ніяк не потрапити вже у під'їзд, а там, кажуть, теж коти є… Навіть не знаю, що ми будемо робити. Будемо щось думати", – відзначив волонтер.
Станом на 11 годину вода ще прибувала. Зараз, на думку волонтера, вона зупинилася.
Підрив Каховської ГЕС: коротко
- Росіяни 6 червня здійснили черговий терористичний акт – підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок дій ворога десятки населених пунктів Херсонщини затоплені водою.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що підрив Каховської ГЕС – це найбільша рукотворна катастрофа в Європі за останні кілька десятиліть. Він додав, що цим воєнним злочином Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження.
- Ба більше, вода почала змивати не лише місцеву інфраструктуру, а й мінні поля. Так, міни можуть вибухати всюди.
- Незламні українці гуртуються й кидають усі сили на порятунок своїх співгромадян. Очікувано, що росіяни цинічно обстрілюють Херсонщину під час евакуації.
- Зрозуміло, що жахливим терактом окупанти намагалися стримати український контрнаступ, якого вони страшенно бояться. Проте у Міноборони запевняють, що усе йде за планом, тож намірам ворога не судилося реалізуватися.