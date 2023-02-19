Окупанти почали скидати воду з Каховської ГЕС: це несе загрозу навіть для Києва
Російські окупанти спускають воду з Каховського водосховища, намагаючись тримати підвищеним рівень води нижче у Дніпрі. Це несе небезпеку навіть для Києва.
Про це повідомив заступник директора Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк у прямому ефірі, інформує 24 Канал. До речі, зараз рівень води впав на два метри.
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Скидання води з Каховської ГЕС несе небезпеку для Києва
За словами Яцюка, скидання води з ГЕС має величезні наслідки для промислового комплексу, зосередженого у басейні Дніпра. До того ж навіть є загрози для Києва.
У Дніпрі є 6 водосховищ, які пов'язані правилами експлуатації. Найбільші – це Каховське та Кременчуцьке. Під загрозу потрапляє 70% населення України,
– розповів експерт.
Яцюк зауважив, що зараз потрібно думати, як стабілізувати рівень води.
Росіяни осушують Каховське водосховище: що відомо
- Окупанти спускають воду з Каховського водосховища, намагаючись тримати підвищеним рівень води нижче в Дніпрі. Так ворог намагається попередити український наступ.
- Зараз рівень води впав на два метри, порівняно зі звичайним рівнем в цей період. Якщо вода впаде ще на один метр, то охолоджувальний ставок Запорізької АЕС не зможе наповнюватися, а якщо вода впаде на 2 метри, то припиниться водопостачання до Криму.
- Місцева влада застерігає, що якщо рівень впаде нижче 13,2 метра, то система охолодження ЗАЕС, яка працює на воді з водосховища, опиниться в небезпеці.
- Перший заступник начальника Запорізької ОВА Геннадій Тімченко зазначив, що у разі зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів, а це призведе до катастрофи.