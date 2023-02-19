Оккупанты начали сбрасывать воду с Каховской ГЭС: это несет угрозу даже для Киева

Российские оккупанты спускают воду с Каховского водохранилища, пытаясь держать повышенным уровень воды ниже в Днепре. Это несет угрозу даже для Киева.

Об этом сообщил заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк в прямом эфире, информирует 24 Канал. Кстати, сейчас уровень воды упал на два метра.

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Сброс воды из Каховской ГЭС несет опасность для Киева

По словам Яцюка, сброс воды с ГЭС имеет огромные последствия для промышленного комплекса, сосредоточенного в бассейне Днепра. К тому же, даже есть угрозы для Киева.

В Днепре есть 6 водохранилищ, связанных правилами эксплуатации. Самые большие – это Каховское и Кременчугское. Под угрозу попадает 70% населения Украины,

– рассказал эксперт.

Яцюк заметил, что сейчас нужно думать, как стабилизировать уровень воды.

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