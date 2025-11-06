Кам'янське потрапило під масовану атаку ударних БпЛА: горів житловий будинок
- Місто Кам'янське в Дніпропетровській області опинилося під масованою атакою ударних безпілотників.
- У житловій будівлі спалахнула пожежа після атаки, офіційної інформації про постраждалих поки немає.
Росіяни завдали серії ударів по Дніпропетровській області. Під атакою опинилося місто Кам'янське. Внаслідок атаки там спалахнула пожежа.
Горів житловий будинок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного, "Дніпро Оперативний" та моніторингові канали.
Що відомо про атаку на Кам'янське?
Повітряну тривогу у межах Кам'янського району оголосили ще о 22:32 5 листопада. Тоді повідомляли про рух ударних безпілотників у регіоні. Вже орієнтовно о 23:01 з'явилася перша інформація про вибухи у місті.
У Кам'янському на Дніпропетровщині чутно серію вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного,
– ідеться у повідомленні.
Невдовзі моніторингові канали підтвердили масовану атаку дронів на Кам'янське. Станом на 23:08 у повітряному просторі міста перебувало понад 10 безпілотників. Згодом з'явилася інформація про наслідки атаки.
За даними місцевих телеграм-каналів, незадовго після атаки у Кам'янському сталася пожежа у чотириповерховому житловому будинку, деталі поки невідомі. Офіційної інформації стосовно постраждалих немає.
Наслідки ударів по Кам'янському: дивіться відео
Де ще лунали вибухи під час атаки?
Раніше росіяни вдарили ударним безпілотником по місту Богодухів Харківської області, сталося влучання у складську будівлю. Також внаслідок удару пошкоджено житловий будинок та будівлю гаража.
До цього у Чернігівському районі ворожий дрон влучив в об'єкт інфраструктури на території однієї з громад. У кількох населених пунктах відсутнє світло після обстрілу, але фахівці готові ліквідувати наслідки.