Кам'янське потрапило під масовану атаку ударних БпЛА: горів житловий будинок

Росіяни завдали серії ударів по Дніпропетровській області. Під атакою опинилося місто Кам'янське. Внаслідок атаки там спалахнула пожежа.

Горів житловий будинок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного, "Дніпро Оперативний" та моніторингові канали.

Що відомо про атаку на Кам'янське?

Повітряну тривогу у межах Кам'янського району оголосили ще о 22:32 5 листопада. Тоді повідомляли про рух ударних безпілотників у регіоні. Вже орієнтовно о 23:01 з'явилася перша інформація про вибухи у місті.

У Кам'янському на Дніпропетровщині чутно серію вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Невдовзі моніторингові канали підтвердили масовану атаку дронів на Кам'янське. Станом на 23:08 у повітряному просторі міста перебувало понад 10 безпілотників. Згодом з'явилася інформація про наслідки атаки.

За даними місцевих телеграм-каналів, незадовго після атаки у Кам'янському сталася пожежа у чотириповерховому житловому будинку, деталі поки невідомі. Офіційної інформації стосовно постраждалих немає.

Наслідки ударів по Кам'янському: дивіться відео

Де ще лунали вибухи під час атаки?