Росіяни форсували Сіверський Донець, ЗСУ – просуваються на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на фронті залишається вкрай складною – російські війська здійснюють атаки по всій лінії зіткнення від Сумщини до Херсонщини. Найбільше атак ворога припадає на Донецьку та Запорізьку області.

Тривають бої у прикордонних районах Сумщини та Харківщини, біля Куп'янська і Лимана, в Часовому Яру, на півночі Покровська і Мирнограда, біля Родинського, в Гуляйполі та Степногірську.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 9 по 15 лютого 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій на фронті

Уже котрий тиждень на фронті спостерігається тенденція посилених штурмів з боку ворога наприкінці тижня – з п'ятниці до неділі, при тому з понеділка до четверга кількість атак менша. Минулого тижня ворог щодоби проводив від 124 до 235 штурмових дій.

Сумарно минулого тижня відбулося 1 218 бойових зіткнень. За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 310 атак;

Гуляйпільський – 164 атаки;

Костянтинівський – 103 атаки;

Слов'янський – 67 атак;

Лиманський – 61 атака;

Харківський – 55 атак;

Олександрівський – 37 атак;

Сумський – 19 атак;

Куп'янський – 16 атак;

Оріхівський – 12 атак;

Краматорський – 5 атак;

Придніпровський – 4 атаки.

Попри кількість ворожих атак, лінія зіткнення залишилася незмінною на Сумському, Харківському, Куп'янському, Лиманському та Придніпровському напрямках. Водночас на Олександрівському напрямку наші воїни мали просування вперед. Про ситуацію там та на інших ділянках говоримо далі.

Ворог форсував Сіверський Донець

Користуючись поганою погодою ворог кілька тижнів намагався форсувати річку Сіверський Донець між Лиманом і Сіверськом, аби продовжувати наступ на Слов'янськ. На жаль, морози й тумани посприяли втіленню ворожого задуму – минулого тижня стало відомо про форсування річки в районі села Закітне Донецької області.

За даними 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ, росіяни перейшли річку по льоду. Зараз наші воїни намагаються ліквідовувати загарбників, які просочилися у Закітне.





Ситуація на півночі Донеччини / Карта DeepStateMAP

Прорив у Закітне загрожує безпосередньо місту Слов'янськ, який зараз є однією з головних цілей російської армії. Паралельно з просуваннями в районі Сіверського Донця, ворог також атакує за напрямком траси Бахмут – Слов'янськ. Минулого тижня загарбники просунулися в Никифорівці та поблизу цього села, сіра зона в районі Привільного збільшилася.





Ситуація в районі траси Бахмут – Слов'янськ / Карта DeepStateMAP

Просування ворога в районі Часового Яру

На Краматорському та Костянтинівському напрямках основні бойові дії зараз точаться в районі міста Часів Яр, особливо південніше населеного пункту.

Минулого тижня росіянам вдалося просунутися біля Часового Яру в напрямку мікрорайонів Цех №2 та Землянки, що у південній частині міста.

Також ворог зайшов у село Ступочки, що південніше Часового Яру і закріпився там. Головна ціль ворога тут – Костянтинівка.





Ситуація в районі Часового Яру і Костянтинівки / Карта DeepStateMAP

Штурми Родинського і ще один прорив на Дніпропетровщину

На Покровському напрямку основні бойові зіткнення зараз точаться на околицях Родинського, де раніше закріпилися росіяни. Можливо, ворог проникає і в саме місто з огляду на те, що воно повністю в сірій зоні.

Також бої тривають у північних частинах Мирнограда і Покровська. В останньому ворог мав просування. Звідти ж росіяни намагаються прорватися у Гришине. Сіра зона довкола села розширилася.





Ситуація північніше Покровська / Карта DeepStateMAP

Російські війська також просунулися між селами Новомиколаївка та Новосергіївка Донецької області й закріпилися на території Дніпропетровської області, південніше села Новопідгородне.





Ситуація на межі Дніпропетровщини та Донеччини / Карта DeepStateMAP

Успіхи Сил оборони на Дніпропетровщині

Олександрівський напрямок вдалося стабілізувати після тривалих ворожих просувань, але тепер подекуди Сили оборони перебирають ініціативу. Так, минулого тижня наші воїни змогли відкинути росіян поблизу сіл Вербове та Вишневе і зачистити територію біля Новоолександрівки.

Поки що територія, з якої вдалося вибити росіян – у сірій зоні, тривають стабілізаційні заходи.





Ситуація на Дніпропетровщині / Карта DeepStateMAP

Просування росіян біля Гуляйполя

Тривають тяжкі бої в Гуляйполі та довкола міста. Минулого тижня росіянам вдалося просунутися у південній частині Гуляйполя, а також між містом і селом Дорожнянка в бік Залізничного. Збільшилася також і сіра зона в напрямку цього населеного пункту.





Ситуація в районі Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

Просування ворога в бік Оріхова

На Оріхівському напрямку минулого тижня російським військам вдалося просунутися північніше Роботиного в бік Новоданилівки. Це єдине село, яке відділяє лінію зіткнення від Оріхова.





Ситуація в районі Роботиного / Карта DeepStateMAP

Водночас в районі Степногірська Силам оборони вдалося зачистити території біля Лук'янівки та північніше Плавнів, де раніше просочилися російські війська і ці території були у сірій зоні.





Ситуація в районі Степногірська / Карта DeepStateMAP

На фронті важка ситуація, а дії росіян і їхні заяви зовсім не свідчать про намір завершувати війну, а навіть навпаки. Росіяни продовжують здійснювати терористичні атаки, які забирають життя українців, продовжують штурмові дії на фронті й навіть погрожують країнам Заходу.

Єдиною гарантією миру для нас є тільки Сили оборони України. Підтримувати армію – є завданням кожного і кожної, хто в тилу. Найпростіший спосіб – донат на потреби підрозділів Сил оборони. Зараз сайт 24 Каналу збирає на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади. Переходьте за посиланням і долучайтеся.

Більше зборів на потреби Сил оборони ви можете знайти на нашому сайті Благодійного Фонду 24. Там же є і звіти за вже закриті збори.