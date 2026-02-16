Россияне форсировали Северский Донец, ВСУ продвигаются в Днепропетровской области: как изменилась линия фронта за неделю
- На прошлой неделе на фронте произошло 1 218 российских штурмов, больше всего – в Донецкой и Запорожской областях.
- Россияне форсировали реку Северский Донец, что представляет угрозу для города Славянск.
- Силы обороны выбили россиян возле двух сел в Днепропетровской области и зачистили некоторые территории в Запорожской.
Ситуация на фронте остается крайне сложной – российские войска осуществляют атаки по всей линии соприкосновения от Сумской области до Херсонской. Больше всего атак врага приходится на Донецкую и Запорожскую области.
Продолжаются бои в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, возле Купянска и Лимана, в Часовом Яру, на севере Покровска и Мирнограда, возле Родинского, в Гуляйполе и Степногорске.
О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 9 по 15 февраля 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.
Динамика боевых действий на фронте
Уже которую неделю на фронте наблюдается тенденция усиленных штурмов со стороны врага в конце недели – с пятницы до воскресенья, при том с понедельника по четверг количество атак меньше. На прошлой неделе враг ежесуточно проводил от 124 до 235 штурмовых действий.
Суммарно на прошлой неделе произошло 1 218 боевых столкновений. По направлениям ситуация следующая:
- Покровское – 310 атак;
- Гуляйпольское – 164 атаки;
- Константиновское – 103 атаки;
- Славянское – 67 атак;
- Лиманское– 61 атака;
- Харьковское – 55 атак;
- Александровское – 37 атак;
- Сумское – 19 атак;
- Купянское – 16 атак;
- Ореховское – 12 атак;
- Краматорское – 5 атак;
- Приднепровское – 4 атаки.
Несмотря на количество вражеских атак, линия соприкосновения осталась неизменной на Сумском, Харьковском, Купянском, Лиманском и Приднепровском направлениях. В то же время на Александровском направлении наши воины имели продвижение вперед. О ситуации там и на других участках говорим дальше.
Враг форсировал Северский Донец
Пользуясь плохой погодой враг несколько недель пытался форсировать реку Северский Донец между Лиманом и Северском, чтобы продолжать наступление на Славянск. К сожалению, морозы и туманы поспособствовали воплощению вражеского замысла – на прошлой неделе стало известно о форсировании реки в районе села Закитное Донецкой области.
По данным 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ, россияне перешли реку по льду. Сейчас наши воины пытаются ликвидировать захватчиков, которые просочились в Закитное.
Ситуация на севере Донецкой области / Карта DeepStateMAP
Прорыв в Закитное угрожает непосредственно городу Славянск, который сейчас является одной из главных целей российской армии. Параллельно с продвижениями в районе Северского Донца, враг также атакует по направлению трассы Бахмут – Славянск. На прошлой неделе захватчики продвинулись в Никифоровке и вблизи этого села, серая зона в районе Привольного увеличилась.
Ситуация в районе трассы Бахмут – Славянск / Карта DeepStateMAP
Продвижение врага в районе Часового Яра
На Краматорском и Константиновском направлениях основные боевые действия сейчас идут в районе города Часов Яр, особенно южнее населенного пункта.
На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться возле Часового Яра в направлении микрорайонов Цех №2 и Землянки, что в южной части города.
Также враг зашел в село Ступочки, что южнее Часового Яра и закрепился там. Главная цель врага здесь – Константиновка.
Ситуация в районе Часового Яра и Константиновки / Карта DeepStateMAP
Штурмы Родинского и еще один прорыв в Днепропетровской области
На Покровском направлении основные боевые столкновения сейчас идут в окрестностях Родинского, где ранее закрепились россияне. Возможно, враг проникает и в сам город ввиду того, что он полностью в серой зоне.
Также бои продолжаются в северных частях Мирнограда и Покровска. В последнем враг имел продвижение. Оттуда же россияне пытаются прорваться в Гришино. Серая зона вокруг села расширилась.
Ситуация севернее Покровска / Карта DeepStateMAP
Российские войска также продвинулись между селами Новониколаевка и Новосергеевка Донецкой области и закрепились на территории Днепропетровской области, южнее села Новоподгородное.
Ситуация на границе Днепропетровской и Донецкой областей / Карта DeepStateMAP
Успехи Сил обороны в Днепропетровской области
Александровское направление удалось стабилизировать после длительных вражеских продвижений, но теперь кое-где Силы обороны перебирают инициативу. Так, на прошлой неделе наши воины смогли отбросить россиян вблизи сел Вербовое и Вишневое и зачистить территорию возле Новоалександровки.
Пока территория, с которой удалось выбить россиян – в серой зоне, продолжаются стабилизационные мероприятия.
Ситуация в Днепропетровской области / Карта DeepStateMAP
Продвижение россиян возле Гуляйполя
Продолжаются тяжелые бои в Гуляйполе и вокруг города. На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться в южной части Гуляйполя, а также между городом и селом Дорожнянка в сторону Зализничное. Увеличилась также и серая зона в направлении этого населенного пункта.
Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP
Продвижение врага в сторону Орехова
На Ореховском направлении на прошлой неделе российским войскам удалось продвинуться севернее Роботино в сторону Новоданиловки. Это единственное село, которое отделяет линию соприкосновения от Орехова.
Ситуация в районе Роботино / Карта DeepStateMAP
В то же время в районе Степногорска Силам обороны удалось зачистить территории возле Лукьяновки и севернее Плавней, где ранее просочились российские войска и эти территории были в серой зоне.
Ситуация в районе Степногорска / Карта DeepStateMAP
На фронте тяжелая ситуация, а действия россиян и их заявления совсем не свидетельствуют о намерении завершать войну, а даже наоборот. Россияне продолжают совершать террористические атаки, которые уносят жизни украинцев, продолжают штурмовые действия на фронте и даже угрожают странам Запада.
