Ворог посилив тиск на Лиманському напрямку: карта боїв станом на 17 серпня
- Ворог активізував атаки на Лиманському напрямку, здійснивши 32 штурми, зокрема біля Карпівки та Зеленої Долини.
- Українські захисники відбили численні атаки на різних напрямках, зокрема 51 штурм на Покровському напрямку та 26 атак на Новопавлівському напрямку.
Українські захисники безперервно відбивають ворожі атаки на фронті. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Яка ситуація на фронті 17 серпня?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 3 штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих бомб, а також здійснив 279 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 7 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Красного Першого, Кам'янки та Амбарного.
На Куп'янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка.
На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки та Григорівки.
На Сіверському напрямку в районі Григорівки, противник двічі атакував позиції наших військ.
На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення, загарбник атакував у районі Олександро-Шультиного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 5 атак в районах Торецька, Диліївки та у бік Плещіївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія.
На Новопавлівському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Піддубне, Шевченко, Воскресенка, Темирівка, Маліївка та Ольгівське.
На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили наступ загарбників у бік Степногірська.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив 2 марні спроби наблизитись до наших позицій.
На Гуляйпільському напрямку, минулої доби, окупанти наступальних дій не проводили.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.