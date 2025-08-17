Українські захисники безперервно відбивають ворожі атаки на фронті. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті 17 серпня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 3 штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих бомб, а також здійснив 279 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 7 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Красного Першого, Кам'янки та Амбарного.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки та Григорівки.

Окупанти посилили свій тиск на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку в районі Григорівки, противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення, загарбник атакував у районі Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 5 атак в районах Торецька, Диліївки та у бік Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія.

Яка ситуація біля Полтавки: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Піддубне, Шевченко, Воскресенка, Темирівка, Маліївка та Ольгівське.

Що відбувається на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили наступ загарбників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив 2 марні спроби наблизитись до наших позицій.

На Гуляйпільському напрямку, минулої доби, окупанти наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.