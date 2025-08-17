Враг усилил давление на Лиманском направлении: карта боев по состоянию на 17 августа
- Враг активизировал атаки на Лиманском направлении, осуществив 32 штурма, в частности у Карповки и Зеленой Долины.
- Украинские защитники отбили многочисленные атаки на разных направлениях, в частности 51 штурм на Покровском направлении и 26 атак на Новопавловском направлении.
Украинские защитники непрерывно отражают вражеские атаки на фронте. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений.
Какая ситуация на фронте 17 августа?
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 3 штурмовые действия оккупантов. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых бомб, а также совершил 279 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 11 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 7 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Красного Первого, Каменки и Амбарного.
На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Западное, Голубовка и Степная Новоселовка.
На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи и в сторону Серебрянки и Григорьевки.
На Северском направлении в районе Григорьевки, противник дважды атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение, захватчик атаковал в районе Александро-Шультино.
На Торецком направлении враг совершил 5 атак в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Плещеевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шаховое, Новоэкономическое, Родинское, Луч, Лысовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Муравка и Филиал.
На Новопавловском направлении враг 26 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Новохацкое, Свободное Поле, Мирное, Поддубное, Шевченко, Воскресенка, Темировка, Малиевка и Ольговское.
На Ореховском направлении наши защитники отбили наступление захватчиков в сторону Степногорска.
На Приднепровском направлении враг совершил 2 тщетные попытки приблизиться к нашим позициям.
На Гуляйпольском направлении, за прошедшие сутки, оккупанты наступательных действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.