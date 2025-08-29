Росія провела майже 200 атак по всьому фронту: карта бойових дій 29 серпня
- На фронті зафіксовано 191 бойове зіткнення, зокрема важкі бої на Покровському та Лиманському напрямках.
- Ворог здійснив 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, застосував 36 ракет та 117 керованих авіаційних бомб.
- На Лиманському напрямку зафіксовано 31 атаку, на Покровському – відбито 37 штурмових дій.
За минулу добу на фронті відбулося 191 бойове зіткнення. Найтяжче, традиційно, на Покровському та Лиманському напрямках.
Загалом противник завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 117 керованих авіаційних бомб, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Де наступали росіяни за минулу добу?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 8 боєзіткнень. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинув 20 керованих бомб, здійснив 163 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку зафіксували 5 атак противника у районах Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки.
На Сіверському напрямку відбито 10 атак противника поблизу Григорівки, Виїмки та Переїзного.
На Краматорському напрямку окупанти 4 рази атакували у напрямку Ступочок.
На Торецькому напрямку було 5 атак у районах Щербинівки, Торецька та Русиного Яру.
На Покровському напрямку 3СУ відбили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка.
На Новопавлівському напрямку відбулося 15 атак у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Зелений Гай, Піддубне, Олександроград та Запорізьке.
На Оріхівському напрямку росіяни атакували поблизу населеного пункту Степове.
На Придніпровському напрямку відбили 3 атаки загарбників.
На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Ситуація на фронті за добу: головні звіти
За минулу добу Сили оборони ліквідували 850 окупантів, загальні втрати ворога сягнули 1080480 осіб. Також знешкоджено чотири танки, шість бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО.
Цієї ночі ворог знову запускав по Україні "Шахеди". Повітряні сили відзвітували про збиття або подавлення 46 з 68 російських БпЛА на півночі та сході країни. Фіксують влучання 22 БпЛА на 9 локаціях у двох областях – на Донеччині та Дніпропетровщині.
ISW звітує про просування російських військ на півночі Харківської області. Також фіксують успіхи як українських оборонців, так і ворога на Покровському напрямку та на заході Запорізької області.