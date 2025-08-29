За минулу добу на фронті відбулося 191 бойове зіткнення. Найтяжче, традиційно, на Покровському та Лиманському напрямках.

Загалом противник завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 117 керованих авіаційних бомб, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Де наступали росіяни за минулу добу?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 8 боєзіткнень. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинув 20 керованих бомб, здійснив 163 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксували 5 атак противника у районах Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки.

На Сіверському напрямку відбито 10 атак противника поблизу Григорівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти 4 рази атакували у напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку було 5 атак у районах Щербинівки, Торецька та Русиного Яру.

На Покровському напрямку 3СУ відбили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку відбулося 15 атак у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Зелений Гай, Піддубне, Олександроград та Запорізьке.

На Оріхівському напрямку росіяни атакували поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку відбили 3 атаки загарбників.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

