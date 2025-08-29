Россия провела почти 200 атак по всему фронту: карта боевых действий 29 августа
- На фронте зафиксировано 191 боевое столкновение, в частности тяжелые бои на Покровском и Лиманском направлениях.
- Враг совершил 3 ракетных и 70 авиационных ударов, применил 36 ракет и 117 управляемых авиационных бомб.
- На Лиманском направлении зафиксировано 31 атаку, на Покровском – отражено 37 штурмовых действий.
За минувшие сутки на фронте произошло 191 боевое столкновение. Тяжелее всего, традиционно, на Покровском и Лиманском направлениях.
В общем противник нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, применив 36 ракет и сбросив 117 управляемых авиационных бомб, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Где наступали россияне за минувшие сутки?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 8 боестолкновений. Враг нанес 10 авиационных ударов, сбросил 20 управляемых бомб, совершил 163 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Глубокого и Волчанска.
На Купянском направлении зафиксировали 5 атак противника в районах Западного, Синьковки, Голубовки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки.
На Северском направлении отбито 10 атак противника вблизи Григорьевки, Выемки и Переездного.
На Краматорском направлении оккупанты 4 раза атаковали в направлении Ступочек.
На Торецком направлении было 5 атак в районах Щербиновки, Торецка и Русиного Яра.
На Покровском направлении 3СУ отбили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоэкономическое, Родинское, Лысовка, Сухой Яр, Даченское, Зверево, Удачное, Ореховое и Новоукраинка.
На Новопавловском направлении произошло 15 атак в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка, Зеленый Гай, Поддубное, Александроград и Запорожское.
На Ореховском направлении россияне атаковали вблизи населенного пункта Степное.
На Приднепровском направлении отбили 3 атаки захватчиков.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Ситуация на фронте за сутки: главные отчеты
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 850 оккупантов, общие потери врага достигли 1080480 человек. Также обезврежено четыре танка, шесть боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО.
Этой ночью враг снова запускал по Украине "Шахеды". Воздушные силы отчитались о сбитии или подавлении 46 из 68 российских БпЛА на севере и востоке страны. Фиксируют попадание 22 БпЛА на 9 локациях в двух областях – в Донецкой и Днепропетровской областях.
ISW отчитывается о продвижении российских войск на севере Харьковской области. Также фиксируют успехи как украинских защитников, так и врага на Покровском направлении и на западе Запорожской области.