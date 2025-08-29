За минувшие сутки на фронте произошло 191 боевое столкновение. Тяжелее всего, традиционно, на Покровском и Лиманском направлениях.

В общем противник нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, применив 36 ракет и сбросив 117 управляемых авиационных бомб, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Где наступали россияне за минувшие сутки?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 8 боестолкновений. Враг нанес 10 авиационных ударов, сбросил 20 управляемых бомб, совершил 163 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировали 5 атак противника в районах Западного, Синьковки, Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки.

На Северском направлении отбито 10 атак противника вблизи Григорьевки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты 4 раза атаковали в направлении Ступочек.

На Торецком направлении было 5 атак в районах Щербиновки, Торецка и Русиного Яра.

На Покровском направлении 3СУ отбили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоэкономическое, Родинское, Лысовка, Сухой Яр, Даченское, Зверево, Удачное, Ореховое и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении произошло 15 атак в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка, Зеленый Гай, Поддубное, Александроград и Запорожское.

На Ореховском направлении россияне атаковали вблизи населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении отбили 3 атаки захватчиков.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

