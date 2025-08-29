Більшість із них збила ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку 29 серпня?

Безпілотники різних типів росіяни запускали із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Попередньо, станом на 8:00, силами та засобами ППО було збито або подавлено 46 російських БпЛА на півночі та сході країни.

На жаль, фіксують влучання 22 БпЛА на 9 локаціях у двох областях – на Донеччині та Дніпропетровщині.