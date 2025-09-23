Укр Рус
23 вересня, 09:49
ЗСУ просунулися під Добропіллям, росіяни – на 3 інших напрямках: огляд і карти фронту від ISW

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Українські війська просунулися поблизу Добропілля в Донецькій області, а російські війська мали часткові успіхи на інших напрямках.
  • Окупанти здійснювали наступальні операції на кількох напрямках, але не мали значного прогресу.

Українським військам вдалося просунутися поблизу Добропілля в Донецькій області. Водночас ворог мав часткові успіхи на 3 інших напрямках фронту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

Яка ситуація на фронті станом на 23 вересня?

  • 22 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед. Атаки були поблизу Олексіївки, Варачиного, а також Юнаківки.
  • Окупанти продовжили наступати на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська атакували у напрямку Липців, Вовчанська та поблизу Вовчанських Хуторів, Синельникового та Тихого.
  • Росіяни продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але не просунулися вперед.
  • 22 вересня російські війська продовжили наступ на Куп'янському напрямку, але не мали успіхів. Атаки здійснювалися поблизу Куп'янська, Мирового, Западного, Кутьківки, Степової Новоселівки, Піщаного, а також у напрямку Новоосинового.
  • Загарбники здійснювали наступальні операції у напрямку Борової, але не просунулися вперед. Російські війська наступали у напрямку Нової Кругляківки, Новоєгорівки та поблизу Греківки та Ольгівки.
  • Росіяни нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 вересня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Дерилового та на схід від Шандриголового. 

До речі, головний сержант 3-ї роти 3-го батальйону 63 ОМБр "Фортовий" розповідав в етері 24 Каналу, що на Лиманському напрямку побільшало близьких контактних боїв. За словами військового, наразі Сили оборони не мають великих проблем із логістикою на цій ділянці фронту, водночас у ворога є складнощі.

Що відбувалося на фронті на 23 вересня / Карти ISW

  • Армія Росії продовжила наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед. Окупанти атакували поблизу Серебрянки та у напрямку Виїмки.
  • Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 вересня, свідчать про незначне просування російських військ на південний схід від Предтечиного.
  • Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. ЗСУ нещодавно просунулися до північно-східного Нового Шахового, що на схід від Добропілля.
  • Окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Відеозаписи, опубліковані 20 вересня та геолоковані 21 вересня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися до Новопавлівки, що на південь від Покровська.
  • 22 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед. Росіяни наступали на південний схід від Новопавлівки в районі Дачного, на південь від Новопавлівки в районі Філії та на південний захід від Новопавлівки в районі Зеленого Гаю та Іванівки.
  • Росіяни здійснювали наступ на Великомихайлівському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Загарбники наступали біля Піддубного, Січневого, Новоселівки, Шевченка, Соснівки, Тернового, Маліївки, Комишувахи, Вороного, Запорізького, Новомиколаївки та біля Калинівського 21 і 22 вересня.
  • Російська армія також намагалася рухатися вперед на сході та заході Запорізької області, а також на Херсонському напрямку, але не мала жодних просувань.

Що казали українські військові про ситуацію на фронті

  • Росіяни заявляли про захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині, однак речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський в коментарі 24 Каналу спростував цю інформацію ворога. Підполковник зазначив, що всі спроби окупантів просунутися блокуються.

  • Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин підкреслив, що російська армія щодня штурмує Оріхівський напрямок, намагаючись вийти на околиці Приморського та захопити Кам'янське і Плавні. Сили оборони протидіють цим намірам окупантів та завдають росіянам відчутних втрат.

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що українські захисники продовжують контратакувальні дії на Добропільському напрямку та просуваються уперед. Минулої доби відновлено контроль над 1,3 кілометра квадратних та проведено пошук і знищення противника на території 2,1 кілометра квадратних у Покровському районі Донецької області.