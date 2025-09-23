ЗСУ просунулися під Добропіллям, росіяни – на 3 інших напрямках: огляд і карти фронту від ISW
- Українські війська просунулися поблизу Добропілля в Донецькій області, а російські війська мали часткові успіхи на інших напрямках.
- Окупанти здійснювали наступальні операції на кількох напрямках, але не мали значного прогресу.
Українським військам вдалося просунутися поблизу Добропілля в Донецькій області. Водночас ворог мав часткові успіхи на 3 інших напрямках фронту.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.
Яка ситуація на фронті станом на 23 вересня?
- 22 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед. Атаки були поблизу Олексіївки, Варачиного, а також Юнаківки.
- Окупанти продовжили наступати на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська атакували у напрямку Липців, Вовчанська та поблизу Вовчанських Хуторів, Синельникового та Тихого.
- Росіяни продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але не просунулися вперед.
- 22 вересня російські війська продовжили наступ на Куп'янському напрямку, але не мали успіхів. Атаки здійснювалися поблизу Куп'янська, Мирового, Западного, Кутьківки, Степової Новоселівки, Піщаного, а також у напрямку Новоосинового.
- Загарбники здійснювали наступальні операції у напрямку Борової, але не просунулися вперед. Російські війська наступали у напрямку Нової Кругляківки, Новоєгорівки та поблизу Греківки та Ольгівки.
- Росіяни нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 вересня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Дерилового та на схід від Шандриголового.
До речі, головний сержант 3-ї роти 3-го батальйону 63 ОМБр "Фортовий" розповідав в етері 24 Каналу, що на Лиманському напрямку побільшало близьких контактних боїв. За словами військового, наразі Сили оборони не мають великих проблем із логістикою на цій ділянці фронту, водночас у ворога є складнощі.
Що відбувалося на фронті на 23 вересня / Карти ISW
- Армія Росії продовжила наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед. Окупанти атакували поблизу Серебрянки та у напрямку Виїмки.
- Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 вересня, свідчать про незначне просування російських військ на південний схід від Предтечиного.
- Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. ЗСУ нещодавно просунулися до північно-східного Нового Шахового, що на схід від Добропілля.
- Окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Відеозаписи, опубліковані 20 вересня та геолоковані 21 вересня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися до Новопавлівки, що на південь від Покровська.
- 22 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед. Росіяни наступали на південний схід від Новопавлівки в районі Дачного, на південь від Новопавлівки в районі Філії та на південний захід від Новопавлівки в районі Зеленого Гаю та Іванівки.
- Росіяни здійснювали наступ на Великомихайлівському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Загарбники наступали біля Піддубного, Січневого, Новоселівки, Шевченка, Соснівки, Тернового, Маліївки, Комишувахи, Вороного, Запорізького, Новомиколаївки та біля Калинівського 21 і 22 вересня.
- Російська армія також намагалася рухатися вперед на сході та заході Запорізької області, а також на Херсонському напрямку, але не мала жодних просувань.
Що казали українські військові про ситуацію на фронті
Росіяни заявляли про захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині, однак речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський в коментарі 24 Каналу спростував цю інформацію ворога. Підполковник зазначив, що всі спроби окупантів просунутися блокуються.
Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин підкреслив, що російська армія щодня штурмує Оріхівський напрямок, намагаючись вийти на околиці Приморського та захопити Кам'янське і Плавні. Сили оборони протидіють цим намірам окупантів та завдають росіянам відчутних втрат.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що українські захисники продовжують контратакувальні дії на Добропільському напрямку та просуваються уперед. Минулої доби відновлено контроль над 1,3 кілометра квадратних та проведено пошук і знищення противника на території 2,1 кілометра квадратних у Покровському районі Донецької області.