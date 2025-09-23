Українським військам вдалося просунутися поблизу Добропілля в Донецькій області. Водночас ворог мав часткові успіхи на 3 інших напрямках фронту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

Яка ситуація на фронті станом на 23 вересня?

22 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але не просунулися вперед. Атаки були поблизу Олексіївки, Варачиного, а також Юнаківки.

, але не просунулися вперед. Атаки були поблизу Олексіївки, Варачиного, а також Юнаківки. Окупанти продовжили наступати на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська атакували у напрямку Липців, Вовчанська та поблизу Вовчанських Хуторів, Синельникового та Тихого.

але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська атакували у напрямку Липців, Вовчанська та поблизу Вовчанських Хуторів, Синельникового та Тихого. Росіяни продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. 22 вересня російські війська продовжили наступ на Куп'янському напрямку , але не мали успіхів. Атаки здійснювалися поблизу Куп'янська, Мирового, Западного, Кутьківки, Степової Новоселівки, Піщаного, а також у напрямку Новоосинового.

, але не мали успіхів. Атаки здійснювалися поблизу Куп'янська, Мирового, Западного, Кутьківки, Степової Новоселівки, Піщаного, а також у напрямку Новоосинового. Загарбники здійснювали наступальні операції у напрямку Борової , але не просунулися вперед. Російські війська наступали у напрямку Нової Кругляківки, Новоєгорівки та поблизу Греківки та Ольгівки.

, але не просунулися вперед. Російські війська наступали у напрямку Нової Кругляківки, Новоєгорівки та поблизу Греківки та Ольгівки. Росіяни нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 вересня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Дерилового та на схід від Шандриголового.

До речі, головний сержант 3-ї роти 3-го батальйону 63 ОМБр "Фортовий" розповідав в етері 24 Каналу, що на Лиманському напрямку побільшало близьких контактних боїв. За словами військового, наразі Сили оборони не мають великих проблем із логістикою на цій ділянці фронту, водночас у ворога є складнощі.

Що відбувалося на фронті на 23 вересня / Карти ISW

Армія Росії продовжила наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед. Окупанти атакували поблизу Серебрянки та у напрямку Виїмки.

але не просунулися вперед. Окупанти атакували поблизу Серебрянки та у напрямку Виїмки. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 вересня, свідчать про незначне просування російських військ на південний схід від Предтечиного.

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 вересня, свідчать про незначне просування російських військ на південний схід від Предтечиного. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля . ЗСУ нещодавно просунулися до північно-східного Нового Шахового, що на схід від Добропілля.

. ЗСУ нещодавно просунулися до північно-східного Нового Шахового, що на схід від Добропілля. Окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку . Відеозаписи, опубліковані 20 вересня та геолоковані 21 вересня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися до Новопавлівки, що на південь від Покровська.

. Відеозаписи, опубліковані 20 вересня та геолоковані 21 вересня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися до Новопавлівки, що на південь від Покровська. 22 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку , але не просунулися вперед. Росіяни наступали на південний схід від Новопавлівки в районі Дачного, на південь від Новопавлівки в районі Філії та на південний захід від Новопавлівки в районі Зеленого Гаю та Іванівки.

, але не просунулися вперед. Росіяни наступали на південний схід від Новопавлівки в районі Дачного, на південь від Новопавлівки в районі Філії та на південний захід від Новопавлівки в районі Зеленого Гаю та Іванівки. Росіяни здійснювали наступ на Великомихайлівському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли. Загарбники наступали біля Піддубного, Січневого, Новоселівки, Шевченка, Соснівки, Тернового, Маліївки, Комишувахи, Вороного, Запорізького, Новомиколаївки та біля Калинівського 21 і 22 вересня.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Загарбники наступали біля Піддубного, Січневого, Новоселівки, Шевченка, Соснівки, Тернового, Маліївки, Комишувахи, Вороного, Запорізького, Новомиколаївки та біля Калинівського 21 і 22 вересня. Російська армія також намагалася рухатися вперед на сході та заході Запорізької області, а також на Херсонському напрямку, але не мала жодних просувань.

Що казали українські військові про ситуацію на фронті