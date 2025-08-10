Росіяни не полишають наміру окупувати якомога більше українських територій. ЗСУ мужньо тримають оборону та завдають втрат ворогу.

Аналітики ресурсу DeepState оновили мапу бойових дій та розповіли про актуальні зміни на фронті, передає 24 Канал.

Дивіться також У Генштабі підтвердили удар по Саратовському НПЗ

Що змінилось на фронті 9 серпня?

Ресурс оновив дані 9 серпня близько 23:09. За даними аналітиків ворог просунувся вперед у Серебрянському лісництві на Луганщині. Також мав просування поблизу Никанорівки, що на Покровському напрямку на Донеччині. Крім того, експерти уточнили лінію зіткнення біля Толстого Донецької області.

Ворог просунувся у Серебрянському та біля Никанорівки. Уточнено лінію зіткнення біля Толстого,

– повідомили у DeepState.

Ситуація поблизу Серебрянського лісу: дивіться на карті

Просування ворога біля Никанорівки: дивіться карту

Уточнена лінія зіткнення біля Толстого: дивіться на карті

Нагадаємо, що за добу 9 серпня на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Найбільше російських атак відбито на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Крім того, 10 серпня Генштаб ЗСУ заперечив повідомлення про захоплення росіянами Дачного в Дніпропетровській області. Село й надалі перебуває під контролем ЗСУ.