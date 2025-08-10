Аналітики ресурсу DeepState оновили мапу бойових дій та розповіли про актуальні зміни на фронті, передає 24 Канал.

Що змінилось на фронті 9 серпня?

Ресурс оновив дані 9 серпня близько 23:09. За даними аналітиків ворог просунувся вперед у Серебрянському лісництві на Луганщині. Також мав просування поблизу Никанорівки, що на Покровському напрямку на Донеччині. Крім того, експерти уточнили лінію зіткнення біля Толстого Донецької області.

Ворог просунувся у Серебрянському та біля Никанорівки. Уточнено лінію зіткнення біля Толстого,

– повідомили у DeepState.

Нагадаємо, що за добу 9 серпня на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Найбільше російських атак відбито на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Крім того, 10 серпня Генштаб ЗСУ заперечив повідомлення про захоплення росіянами Дачного в Дніпропетровській області. Село й надалі перебуває під контролем ЗСУ.