Аналитики ресурса DeepState обновили карту боевых действий и рассказали об актуальных изменениях на фронте, передает 24 Канал.

Смотрите также В Генштабе подтвердили удар по Саратовскому НПЗ

Что изменилось на фронте 9 августа?

Ресурс обновил данные 9 августа около 23:09. По данным аналитиков враг продвинулся вперед в Серебрянском лесничестве на Луганщине. Также имел продвижение вблизи Никаноровки, что на Покровском направлении в Донецкой области. Кроме того, эксперты уточнили линию соприкосновения у Толстого Донецкой области.

Враг продвинулся в Серебрянском и возле Никаноровки. Уточнена линия соприкосновения возле Толстого,

– сообщили в DeepState.

Ситуация вблизи Серебрянского леса: смотрите на карте

Продвижение врага возле Никаноровки: смотрите карту

Уточненная линия соприкосновения возле Толстого: смотрите на карте

Напомним, что за сутки 9 августа на фронте произошло 160 боевых столкновений. Больше всего российских атак отражено на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Кроме того, 10 августа Генштаб ВСУ опроверг сообщения о захвате россиянами Дачного в Днепропетровской области. Село и в дальнейшем находится под контролем ВСУ.