Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

Вночі 21 жовтня аналітики Deep State оновили мапу. Вони повідомили про зміни ситуації на фронті.

За їхніми даними, окупаційні війська мають просування біля 3 населених пунктів.

Ворог просунувся поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського,

– ідеться в повідомленні.

Окупанти просунулися поблизу Малинівки: дивіться на карті

Російські війська просунулися біля Полтавки: дивіться на карті

Ворожі сили мають просування поблизу Калинівського: дивіться на карті

Вдень 19 жовтня аналітики Deep State інформували про просування окупантів біля 3 населених пунктів. Вказувалося, що ворог просунувся поблизу Філії, Малинівки та в Охотничому.

Відповідно до ранкового зведення Генштабу ЗСУ, протягом 19 жовтня зафіксовано 168 бойових зіткнень. Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних ударів, 4 ракетами, та 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих бомб. Крім цього, ворог здійснив 4 894 обстріли, з них 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5482 дрони-камікадзе.

Окупанти атакували на багатьох напрямках, однак найбільше штурмував ворог на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора.

Днями в Генштабі також інформували про оборонну операцію Сил оборони України на Покровському напрямку. Там вказали, що підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії.