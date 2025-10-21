Війська Кремля просунулися відразу біля 3 населених пунктів: оновлення мапи DeepState
- Аналітики Deep State оновили карту та показали зміни на фронті.
- Ворожі сили мали просування біля кількох населених пунктів.
Російська армія продовжує тиснути по лінії фронту. Ворог мав просування біля 3 населених пунктів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.
Де просунулися росіяни?
Вночі 21 жовтня аналітики Deep State оновили мапу. Вони повідомили про зміни ситуації на фронті.
За їхніми даними, окупаційні війська мають просування біля 3 населених пунктів.
Ворог просунувся поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського,
– ідеться в повідомленні.
Окупанти просунулися поблизу Малинівки: дивіться на карті
Російські війська просунулися біля Полтавки: дивіться на карті
Ворожі сили мають просування поблизу Калинівського: дивіться на карті
Ситуація на фронті: останні новини
Вдень 19 жовтня аналітики Deep State інформували про просування окупантів біля 3 населених пунктів. Вказувалося, що ворог просунувся поблизу Філії, Малинівки та в Охотничому.
Відповідно до ранкового зведення Генштабу ЗСУ, протягом 19 жовтня зафіксовано 168 бойових зіткнень. Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних ударів, 4 ракетами, та 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих бомб. Крім цього, ворог здійснив 4 894 обстріли, з них 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5482 дрони-камікадзе.
Окупанти атакували на багатьох напрямках, однак найбільше штурмував ворог на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора.
Днями в Генштабі також інформували про оборонну операцію Сил оборони України на Покровському напрямку. Там вказали, що підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії.
Військові зазначили, що тисячі окупантів ліквідуються на околицях міста та в прилеглих населених пунктах. Водночас у самому Покровську продовжується боротьба з диверсійними групами противника, який не припиняє спроб закріпитися в місті.