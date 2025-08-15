Сили оборони України продовжують протистояти російській навалі. На жаль, окупанти знову просунулися біля низки населених пунктів.

Де на фронті просунулася Росія?

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій вранці 15 серпня.

За їхніми даними, російська армія має 3 просування на Донеччині та Запоріжжі.

Так, росіяни просунулися поблизу Олексіївки Донецької області.

Ворог має просування біля Олексіївки: дивіться на карті

Також росіяни мають успіхи біля Зеленого Поля, що теж у Донецькій області.

Ворог просунувся поблизу Зеленого Поля: дивіться на карті

Російська армія має просування й у селі Темирівка Запорізької області.

Ворог просунувся у Темирівці: дивіться на карті

Нагадаємо, що впродовж попередньої доби, 14 серпня, на фронті було зафіксовано 149 бойових зіткнень, найважча ситуація на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.