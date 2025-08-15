укррус
Росія знову має просування у двох областях: оновлені карти DeepState 15 серпня

Софія Рожик
Основні тези
  • Російська армія має просування на Донеччині біля Олексіївки та Зеленого Поля, а також у Запорізькій області біля села Темирівка.
Просування Росії / Колаж 24 Каналу, карти DeepState

Сили оборони України продовжують протистояти російській навалі. На жаль, окупанти знову просунулися біля низки населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Дивіться також Наступальні операції росіян, ЗСУ мають просування на фронті: звіт і карти ISW

Де на фронті просунулася Росія?

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій вранці 15 серпня.

За їхніми даними, російська армія має 3 просування на Донеччині та Запоріжжі.

Так, росіяни просунулися поблизу Олексіївки Донецької області.

Ворог має просування біля Олексіївки: дивіться на карті

Також росіяни мають успіхи біля Зеленого Поля, що теж у Донецькій області.

Ворог просунувся поблизу Зеленого Поля: дивіться на карті

Російська армія має просування й у селі Темирівка Запорізької області.

Ворог просунувся у Темирівці: дивіться на карті

Нагадаємо, що впродовж попередньої доби, 14 серпня, на фронті було зафіксовано 149 бойових зіткнень, найважча ситуація на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.