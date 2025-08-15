Росія знову має просування у двох областях: оновлені карти DeepState 15 серпня

Де на фронті просунулася Росія?

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій вранці 15 серпня.

За їхніми даними, російська армія має 3 просування на Донеччині та Запоріжжі.

Так, росіяни просунулися поблизу Олексіївки Донецької області.

Також росіяни мають успіхи біля Зеленого Поля, що теж у Донецькій області.

Російська армія має просування й у селі Темирівка Запорізької області.

Нагадаємо, що впродовж попередньої доби, 14 серпня, на фронті було зафіксовано 149 бойових зіткнень, найважча ситуація на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.