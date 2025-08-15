Россия снова имеет продвижение в двух областях: обновленные карты DeepState 15 августа

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Где на фронте продвинулась Россия?
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий утром 15 августа.
По их данным, российская армия имеет 3 продвижения в Донецкой области и Запорожье.
Так, россияне продвинулись вблизи Алексеевки Донецкой области.
Враг имеет продвижение возле Алексеевки: смотрите на карте
Также россияне имеют успехи у Зеленого Поля, что тоже в Донецкой области.
Враг продвинулся вблизи Зеленого Поля: смотрите на карте
Российская армия имеет продвижение и в селе Темировка Запорожской области.
Враг продвинулся в Темировке: смотрите на карте
Напомним, что в течение предыдущих суток, 14 августа, на фронте было зафиксировано 149 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.