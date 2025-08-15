Силы обороны Украины продолжают противостоять российскому нашествию. К сожалению, оккупанты снова продвинулись возле ряда населенных пунктов.

Где на фронте продвинулась Россия?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий утром 15 августа.

По их данным, российская армия имеет 3 продвижения в Донецкой области и Запорожье.

Так, россияне продвинулись вблизи Алексеевки Донецкой области.

Враг имеет продвижение возле Алексеевки: смотрите на карте

Также россияне имеют успехи у Зеленого Поля, что тоже в Донецкой области.

Враг продвинулся вблизи Зеленого Поля: смотрите на карте

Российская армия имеет продвижение и в селе Темировка Запорожской области.

Враг продвинулся в Темировке: смотрите на карте

Напомним, что в течение предыдущих суток, 14 августа, на фронте было зафиксировано 149 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.