Українські військові утримують позиції на ключових напрямках і зривають спроби противника прорвати лінію оборони. Протягом доби 18 жовтня на фронті зафіксували 223 бойових зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як змінилася ситуація на фронті?

18 жовтня загарбники завдали по території України одного ракетного та 84 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 193 керовані авіаційні бомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів українських позицій і населених пунктів, зокрема 117 – з реактивних систем залпового вогню.

У відповідь Сили оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих бомб, а також здійснив 162 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Одрадне, Кам'янка та Бологівка.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Куп'янськ, Петропавлівка та у бік Малої Шапківки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Середнє та Зарічне.

На Слов'янському напрямку, у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та Виїмка, противник вісім разів атакував позиції українських військ.

На Краматорському напрямку зафіксували два боєзіткнення, загарбник атакував у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка.

На Олександрівському напрямку ворог 16 разів атакував українські позиції у районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Новогригорівка та Малинівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав у районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій українських оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

