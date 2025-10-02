На фронті минула чергова доба, під час якої Сили оборони зупиняли ворожі наступи. Росіяни продовжують активні бої одразу на кількох напрямках.

За добу відбулося 158 зіткнень з окупантами. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Окупанти застосували по позиціях ЗСУ та населених пунктах п’ять ракет та 162 керовані авіабомби. Ними було завдано 4312 обстрілів, 129 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на фронті станом на 2 жовтня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках було шість боєзіткнень. Росіяни скинули 37 керованих авіаційних бомб та здійснили 176 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку 7 разів противник атакував позиції захисників поблизу Вовчанська, Нововасилівки, Бологівки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував 6 разів біля Куп’янська та Голубівки.

На Лиманському напрямку сталося 11 атак, противник намагався вклинитися в українську оборону поблизу Греківки, Карпівки, Колодязів, Мирного, Шандриголового, Торського, Зарічного, Ямполя та в напрямку Нового Миру та Дробишевого.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступів окупантів біля Григорівки, Ямполя, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення, українські бійці тримали оборону в напрямках Бондарного, Міньківки та Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку ворог атакував 22 рази біля Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 45 штурмів росіян у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Білицьке, Червоний Лиман, Новоекономічне, Грузьке, Іванівка, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Новомиколаївка та Філія.

На Новопавлівському напрямку противник атакував 26 разів поблизу Зеленого Гаю, Андріївки-Клевцового, Вороного, Соснівки, Новомиколаївки, Воскресенки, Калинівського та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку вдалося зупинити 5 спроб окупантів просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку відбулося дві атаки ворога в напрямку Новоданилівки та в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три наступи на позиції наших захисників, однак успіху не мав.

Які зміни на фронті були останнім часом?