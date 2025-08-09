Ворожі війська Росії не полишають наміру захопити українські території. В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували зміни лінії фронту за останню добу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW. Як змінилася ситуація на фронті станом на 9 серпня? Російські війська 7 та 8 серпня продовжували наступальні операції у невизначених районах Курської області, але не просувалися вперед.

На півночі Сумщини тривали бої.

тривали бої. Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Харківської області , але не просунулися вперед.

Ні українські, ні російські війська не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука 8 серпня.

8 серпня. Сили оборони України нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південний захід від Радьківки (на північ від Куп'янська). Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни Російські війська продовжили наступальні операції на Боровському напрямку , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Загарбники нещодавно просунулися на Лиманському напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися під час моторизованого наступу у західному Зарічному (на схід від Лимана).

Армія Росії продовжила наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулася.

, але не просунулася. Російські війська продовжили наступальні операції і біля Часового Яру , але підтвердженого прогресу не досягли.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку.

Ворожі сили нещодавно просунулися на Покровському напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східному та центральному Покровську.

Окупанти продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед. Також вони продовжили наступальні операції на Великомихайлівському напрямку та на заході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли.

але не просунулися вперед. Також вони продовжили наступальні операції та але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська продовжували наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просувалися.