Вражеские войска России не оставляют намерения захватить украинские территории. В Институте изучения войны (ISW) проанализировали изменения линии фронта за последние сутки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.

Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 9 августа?

Российские войска 7 и 8 августа продолжали наступательные операции в неопределенных районах Курской области , но не продвигались вперед.

, но не продвигались вперед. На севере Сумской области продолжались бои.

продолжались бои. Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковской области , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Ни украинские, ни российские войска не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 8 августа.

8 августа. Силы обороны Украины недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 августа, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись на юго-запад от Радьковки (к северу от Купянска).

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны