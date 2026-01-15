Росіяни інфільтрувалися на півдні Костянтинівки: огляд і карти фронту від ISW

На фронті в Україні, станом на 15 січня, тривають запеклі бої. У Костянтинівці, попередньо, росіяни інфільтрувалися у південній частині міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни від 15 січня.

Яка ситуація на фронті станом на 15 січня?

14 січня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська атакували поблизу Комарівки, Андріївки, Кіндратівки, Миропілля, Юнаківки, в районі Плехового у Курській області та у напрямку Краснопілля та Рясного.

Росіяни продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися вперед. Російські війська наступали поблизу Вовчанська, Стариці, Вовчанських Хуторів, Зеленого, Прилипки, Бугруватки та Дегтярного, а також у напрямку Круглого, Симинівки та Графського.

13 та 14 січня російські війська продовжували наступальні операції в районі Великого Бурлука поблизу Мілового, Хатнього та Дворічанського, але не просунулися вперед.

14 січня окупанти продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не просунулися вперед. Російські війська атакували поблизу самого Куп'янська, а також біля Подолу, Петропавлівки та Піщаного.

Російські війська продовжили наступальні операції у напрямку Борової, але підтвердженого прогресу не досягли. Росіяни наступали у напрямку Борової, поблизу Нової Кругляківки, Новоєгорівки, Липового та Олександрівки.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Росіяни наступали у напрямку Борової, поблизу Нової Кругляківки, Новоєгорівки, Липового та Олександрівки. 13 січня російські війська продовжили наступальні операції на Слов'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Загарбники атакували поблизу Лимана, Ярової, Новоселівки, Святогірська, Тетянівки та Пришиба, Колодязів, Зарічного, Діброви, Платонівки, Закітного, Свято-Покровського та у напрямку Різниківки, Васюківки, Федорівки та Дронівки.

Ситуація на фронті станом на 15 січня / Карти ISW

Російські війська нещодавно інфільтрувалися на південь Костянтинівки . Геолокаційні кадри, опубліковані 14 січня, показують, як українські війська завдали ударів по російських військах на південь від Берестка (на південь від Костянтинівки) після того, як, за оцінками ISW, російська місія проникнення не змінила контролю над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій.

14 січня російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. На Покровському напрямку росіяни продовжували наступати, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська атакували поблизу Покровська, Гришина, Родинського, Білицького, Федорівки, Мирнограда, Удачного та Котлиного 13 та 14 січня.

До речі, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів в етері 24 Каналу, що на Покровському напрямку окупанти змінили тактику. За словами експерта, замість атак на українські посадки російські війська намагаються малими групами просочуватися в тил підрозділів Сил оборони.

Російські війська продовжували наступальні операції поблизу та в межах самої Новопавлівки , а також на південь від Новопавлівки поблизу Філії 13 та 14 січня, але не просувалися вперед.

14 січня російські війська продовжили наступальні операції на Олександрівському напрямку, але не просунулися вперед. Російські війська атакували поблизу Іванівки та Зеленого Гаю, а також поблизу Січневого.

Росіяни продовжили наступальні операції у напрямку Гуляйполя, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська атакували поблизу та в межах самого Гуляйполя, а також біля Святопетрівки, Тернуватого, Воздвижівки, Варварівки, Зеленого, Єгорівки, Нового Запоріжжя та Добропілля, Злагоди, Рибного та Солодкого.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська атакували поблизу та в межах самого Гуляйполя, а також біля Святопетрівки, Тернуватого, Воздвижівки, Варварівки, Зеленого, Єгорівки, Нового Запоріжжя та Добропілля, Злагоди, Рибного та Солодкого. Також не мав успіху ворог на заході Запорізької області та на Херсонському напрямку.

