28 грудня, 08:08
ЗСУ просунулися біля Куп'янська, росіяни – в районі Гуляйполя: звіт і карти фронту від ISW

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Українські війська просунулися на Куп'янському напрямку у Харківській області, що підтверджено геолокаційними відеозаписами.
  • Російські війська просунулися в напрямку Гуляйполя, але на інших напрямках значного прогресу не досягли.

Українським військовим вдалося просунутися на Куп'янському напрямку у Харківській області. Водночас ворог мав успіх у районі Гуляйполя, що на Запоріжжі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни від 28 грудня.

Яка ситуація на фронті станом на 28 грудня?

  • 27 грудня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти атакували поблизу Кіндратівки, Андріївки та Олексіївки.
  • Росіяни також намагалися рухатися на півночі Харківської області, але не просунулися вперед. Російські війська атакували поблизу Сотницького Козачка, Приліпки, Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Стариці, Вільчі, Ізбицького та Лимана, а також у напрямку Симинівки.
  • Окупанти продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але не просунулися вперед. Росіяни намагалися чинити тиск поблизу Мілового, Хатнього, Дворічанського, Григорівки та у напрямку Колодязного.
  • Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16, 20 та 26 грудня, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися вздовж траси P-07 Куп'янськ – Шевченкове та траси P-79 Куп'янськ – Чугуїв у центрі Куп'янська.

Яка ситуація на фронті станом на 28 грудня / Карти ISW

  • Російські війська продовжували наступальні операції в районі Борової поблизу Кругляківки, Новоплатонівки, Копанок, Греківки, Нововодяного, Новоєгорівки та у напрямку Дружелюбівки, але 26 та 27 грудня не просунулися вперед.
  • Росіяни продовжили наступати на Слов'янсько-Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська атакували в межах та поблизу Лимана, Новоселівки, Середнього, Дробишева, Рідкодуба, Карпівки, Ставок, Колодязів та поблизу Зарічного.
  • 27 грудня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти атакували поблизу Сіверська, Дронівки, Закітного, Озерного, Серебрянки, Кузьминівки, Васюківки та у напрямку Різниківки.
  • Армія Росії продовжила діяти на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка, але не просунулися вперед. Російські війська атакували поблизу та в межах Костянтинівки, Віролюбівки, Маркового, Міньківки, Новомаркового, Предтечиного, Олександро-Шултиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру та в бік Софіївки.
  • Російські війська нещодавно здійснили невдалий механізований наступ на Добропільському напрямку. Успіху не досягнули.
  • 27 грудня російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Росіяни атакували в межах та поблизу Покровська, Білицького, Родинського, Красного Лиману, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецького та Гришиного.
  • 26 та 27 грудня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Новопавлівки поблизу Новосергіївки та на південь від Новопавлівки поблизу Філії, Ялти та Дачного, але не просунулися вперед.
  • На Олександрівському напрямку росіяни також не просунулися вперед.
  • Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Гуляйполя. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 грудня, свідчать що російські війська нещодавно незначно просунулися в центральній частині Гуляйполя.

До речі, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин пояснив в етері 24 Каналу, що російські війська намагаються переломити ситуацію біля Гуляйполя, посилюючи тиск на українську оборону з різних напрямків. У самому Гуляйполі за добу відбулося близько 20 – 25 бойових зіткнень.

  • Також окупанти не мали просувань на заході Запорізької області та на Херсонському напрямку.

Яка зараз ситуація у Гуляйполі на Запоріжжі?

  • Російські пропагандисти 27 грудня писали, що Володимиру Путіну доповіли про нібито захоплення Гуляйполя на Запоріжжі та Мирнограда на Донеччині. Насправді ж бої за обидва міста досі тривають.

  • За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, росіяни намагаються вигадати чергові успіхи на фронті слідом за брехнею про Купʼянськ. Тільки тепер окупанти брешуть про Гуляйполе та Мирноград.

  • Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі 24 Каналу зазначив, що російські війська частково контролюють Гуляйполе, але бої тривають, і місто не повністю окуповане. Українські сили, своєю чергою, активно обороняються і завдають втрат російським військам.