ЗСУ просунулися біля Куп'янська, росіяни – в районі Гуляйполя: звіт і карти фронту від ISW

Українським військовим вдалося просунутися на Куп'янському напрямку у Харківській області. Водночас ворог мав успіх у районі Гуляйполя, що на Запоріжжі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни від 28 грудня.

Яка ситуація на фронті станом на 28 грудня?

27 грудня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти атакували поблизу Кіндратівки, Андріївки та Олексіївки.

Росіяни також намагалися рухатися на півночі Харківської області , але не просунулися вперед. Російські війська атакували поблизу Сотницького Козачка, Приліпки, Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Стариці, Вільчі, Ізбицького та Лимана, а також у напрямку Симинівки.

Окупанти продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука , але не просунулися вперед. Росіяни намагалися чинити тиск поблизу Мілового, Хатнього, Дворічанського, Григорівки та у напрямку Колодязного.

Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16, 20 та 26 грудня, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися вздовж траси P-07 Куп'янськ – Шевченкове та траси P-79 Куп'янськ – Чугуїв у центрі Куп'янська.

Яка ситуація на фронті станом на 28 грудня / Карти ISW

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Борової поблизу Кругляківки, Новоплатонівки, Копанок, Греківки, Нововодяного, Новоєгорівки та у напрямку Дружелюбівки, але 26 та 27 грудня не просунулися вперед.

Росіяни продовжили наступати на Слов'янсько-Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська атакували в межах та поблизу Лимана, Новоселівки, Середнього, Дробишева, Рідкодуба, Карпівки, Ставок, Колодязів та поблизу Зарічного.

27 грудня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти атакували поблизу Сіверська, Дронівки, Закітного, Озерного, Серебрянки, Кузьминівки, Васюківки та у напрямку Різниківки.

Армія Росії продовжила діяти на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка , але не просунулися вперед. Російські війська атакували поблизу та в межах Костянтинівки, Віролюбівки, Маркового, Міньківки, Новомаркового, Предтечиного, Олександро-Шултиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру та в бік Софіївки.

Російські війська нещодавно здійснили невдалий механізований наступ на Добропільському напрямку . Успіху не досягнули.

27 грудня російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли. Росіяни атакували в межах та поблизу Покровська, Білицького, Родинського, Красного Лиману, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецького та Гришиного.

26 та 27 грудня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Новопавлівки поблизу Новосергіївки та на південь від Новопавлівки поблизу Філії, Ялти та Дачного, але не просунулися вперед.

На Олександрівському напрямку росіяни також не просунулися вперед.

Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Гуляйполя. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 грудня, свідчать що російські війська нещодавно незначно просунулися в центральній частині Гуляйполя.

До речі, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин пояснив в етері 24 Каналу, що російські війська намагаються переломити ситуацію біля Гуляйполя, посилюючи тиск на українську оборону з різних напрямків. У самому Гуляйполі за добу відбулося близько 20 – 25 бойових зіткнень.

Також окупанти не мали просувань на заході Запорізької області та на Херсонському напрямку.

Яка зараз ситуація у Гуляйполі на Запоріжжі?